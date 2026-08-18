"PUTUJ S ANĐELIMA": Ceca se oprostila od Vedrane Rudan dirljivom objavom (FOTO)

Vedrana Rudan, poznata spisateljica i novinarka, preminula je danas u 77. godini. Ceca Ražnatović se oprostila od nje emotivnom porukom.

Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini života. Spisateljicu i novinarku britkog jezika retko ko nije voleo, jer je bila jedna od javnih ličnosti koja se nije libila da kaže šta misli.

Jednom prilikom govorila je i o Ceci Ražnatović, a danas se Ceca na svom Instagram profilu oprostila od Vedrane upravo njenom izjavom o njoj.

- Putuj s anđelima posebna Vedrana - napisala je pevačica uz snimak.

Foto: Printscreen/ Instagram - cecaraznatovic

U videu koji je objavila Ceca, Vedrana kaže da je Ceca umetnica i da jako lepo peva.

Podsetimo, Vedrana je umrla danas, a njen sin je objavio kratku poruku na njenoj zvaničnoj stranici Fjesbuka. Baš onu poruku koju je Vedrana u poslednjem gosotovanju izjavila.

"Vedrana je otišla na područje bez signala", objavljeno je na zvaničnoj stranici Vedrane Rudan.

Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka, kolumnistkinja i aktivistkinja, početkom maja 2024. objavila je da boluje od karcinoma.

"Moj je rak je*eno redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusnu listu ni tip ni Internet prognoze. Doduše, negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok.

(Kurir)

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