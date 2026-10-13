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RECEPT ZA ARAPSKI ČIZKEJK: Znatno se razlikuje od ostalih

Kako se pravi arapski čizkejk, potpuno drugačiji od svih kolača sa sirom koje ste probali.

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Foto: Deposit/ nadirkeklik
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Ovo je jedan od onih kolača koji se prave brzo, bez puno komplikacija, a rezultat je mekan, kremast i veoma sočan desert. Ako volite čizkejk, vreme je da probate i arapsku varijantu koja će vam se sigurno dopasti u letnjim danima.

Sastojci:

Za biskvit:

  • 3 jaja + 1 jaje
  • 150 g šećera
  • prstohvat soli
  • 100 ml biljnog ulja
  • 70 ml mleka
  • 200 g brašna
  • 1 kašika praška za pecivo

Za fil:

  • 250 g svežeg sira
  • 3 kašike šećera
  • 1 kašika skroba

Za posipanje:

  • šećer u prahu (po želji)

Priprema:

1. Korak: Priprema smese za biskvit

U većoj posudi umutite 3 jaja + 1 jaje sa 150 g šećera i prstohvatom soli. Mutite mikserom nekoliko minuta dok masa ne postane svetla, penasta i duplo veća. Dodajte 100 ml biljnog ulja i 70 ml mleka, pa kratko sjedinite.

U posebnoj posudi pomešajte 200 g brašna i 1 kašiku praška za pecivo, pa postepeno dodajte u tečnu smesu. Mešajte lagano da smesa ostane vazdušasta i bez grudvica.

2. Korak: Priprema fila od sira

U drugoj posudi sjedinite sastojke za fil.  Sve dobro izmešati dok ne dobijete glatku, kremastu smesu.

3. Korak: Slaganje kolača

Kalup dimenzija 22×22 cm obložiti papirom za pečenje ili podmazati uljem. Sipate polovinu biskvitne smese i poravnajte. Preko toga ravnomerno rasporedite fil od sira. Zatim sipajte preostalu polovinu biskvita preko fila i lagano poravnati.

4. Korak: Pečenje

Rernu zagrejati na 180°C. Kolač peći 30–35 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju i čačkalica iz sredine ne izađe suva (ili sa par vlažnih mrvica).

5. Korak: Hlađenje i posluživanje

Kolač ostavite da se potpuno ohladi, jer se fil steže tokom hlađenja. Po želji pospite šećerom u prahu i isecite na kocke.

(Stvar ukusa)

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