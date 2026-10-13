RECEPT ZA ARAPSKI ČIZKEJK: Znatno se razlikuje od ostalih

Kako se pravi arapski čizkejk, potpuno drugačiji od svih kolača sa sirom koje ste probali.

Ovo je jedan od onih kolača koji se prave brzo, bez puno komplikacija, a rezultat je mekan, kremast i veoma sočan desert. Ako volite čizkejk, vreme je da probate i arapsku varijantu koja će vam se sigurno dopasti u letnjim danima.

Sastojci:

Za biskvit:

3 jaja + 1 jaje

150 g šećera

prstohvat soli

100 ml biljnog ulja

70 ml mleka

200 g brašna

1 kašika praška za pecivo

Za fil:

250 g svežeg sira

3 kašike šećera

1 kašika skroba

Za posipanje:

šećer u prahu (po želji)

Priprema:

1. Korak: Priprema smese za biskvit

U većoj posudi umutite 3 jaja + 1 jaje sa 150 g šećera i prstohvatom soli. Mutite mikserom nekoliko minuta dok masa ne postane svetla, penasta i duplo veća. Dodajte 100 ml biljnog ulja i 70 ml mleka, pa kratko sjedinite.

U posebnoj posudi pomešajte 200 g brašna i 1 kašiku praška za pecivo, pa postepeno dodajte u tečnu smesu. Mešajte lagano da smesa ostane vazdušasta i bez grudvica.

2. Korak: Priprema fila od sira

U drugoj posudi sjedinite sastojke za fil. Sve dobro izmešati dok ne dobijete glatku, kremastu smesu.

3. Korak: Slaganje kolača

Kalup dimenzija 22×22 cm obložiti papirom za pečenje ili podmazati uljem. Sipate polovinu biskvitne smese i poravnajte. Preko toga ravnomerno rasporedite fil od sira. Zatim sipajte preostalu polovinu biskvita preko fila i lagano poravnati.

4. Korak: Pečenje

Rernu zagrejati na 180°C. Kolač peći 30–35 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju i čačkalica iz sredine ne izađe suva (ili sa par vlažnih mrvica).

5. Korak: Hlađenje i posluživanje

Kolač ostavite da se potpuno ohladi, jer se fil steže tokom hlađenja. Po želji pospite šećerom u prahu i isecite na kocke.

(Stvar ukusa)

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