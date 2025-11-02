RECEPT ZA POGAČU BEZ KVASCA I JAJA: Uživaćete u savršenom ukusu

Jogurt pogača bez kvasca i jaja mekana je kao pamuk.

Ne postoji ništa što nas više vraća u detinjstvo od mirisa tople bakine pogače.

Mekana kao duša, zlatnih korica, pogača je uvek obeležavala neki poseban ručak ili makar onaj nedeljni.

Ukoliko nemate vremena da čekate da testo naraste ili ste upravo shvatili da ste ostali bez kvasca, onda će vam služiti ovaj recept za pogaču bez kvasca.

Pravi se od svega nekoliko sastojaka, sa jogurtom, a svojim ukusom osvaja na prvu.

Sastojci:

2 čaše brašna

1 čaša jogurta

1/2 čaše ulja

1 prašak za pecivo

1 kašičica šećera

po ukusu soli

Priprema:

Stavite u jednu vangulu brašno, pecivo, so i šećer i izmešajte, pa potom dodajte jogurt i ulje.

Umesite glatko testo i po potrebi dodajte još malo brašna.

Potom ga rastanjite rukama i stavite u tepsiju koju ste prethodno podmazali ulje.

Malo ga izbockajte viljuškom i ostavite 10 minuta "da odmori".

Pecite je u zagrejanoj rerni na 220 stepeni dok ne porumeni.

Kada se ispeče, uvijte je u krpu da se ohladi.

