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RECEPT ZA POSNE PALAČINKE: Smesu možete da napravite i bez jaja i mleka

Palačinke su jedan od najomiljenijih deserata širom sveta, a dobra vest je da ih možete pripremiti i tokom posta, bez mleka i jaja.

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Foto: Deposit/ olhaafanasieva
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Ove posne palačinke na vodi su lagane, mekane i savršene za doručak, užinu ili uz popodnevnu kafu.

Tajna njihove savršene teksture leži u gaziranoj vodi koja im daje onu vazdušastu laganost zbog koje se tope u ustima. Pripremaju se od samo nekoliko sastojaka koje svi imaju kod kuće, a gotove su za dvadesetak minuta.

Sastojci:

  • 1 šolja brašna (pšenično, speltino ili heljdino)
  • 1 šolja gazirane vode
  • Prstohvat soli
  • pola kašičice praška za pecivo
  • 1 kašičica šećera

Priprema:

Iako se pripremaju od samo nekoliko jednostavnih sastojaka, tajna njihove savršene teksture leži u upotrebi gazirane vode, koja im daje laganost i vazdušastu strukturu. Možete ih kombinovati sa raznim posnim filovima – džemom, voćem, orasima.

U dubljoj činiji pomešajte brašno, so, prašak za pecivo i šećer. Postepeno dodajte gaziranu vodu uz neprestano mešanje dok ne dobijete glatko testo bez grudvica. Ostavite testo da odmori 5-10 minuta. Zagrejte tiganj, pa sipajte kutlačom malo smese i rasporedite je ravnomerno. Pecite palačinke na srednjoj temperaturi dok ne porumene s jedne strane, zatim ih pažljivo okrenite i pecite još minut-dva.

(Krstarica)

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