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SAMO JEDNA POZA JE BILA DOVOLJNA ZA HAOS NA MREŽAMA: Jedna od najlepših žena pokazala zašto joj titula lepotice pripada i u šestoj deceniji

Helena Kristensen i dalje važi za jednu od najlepših i najzgodnihih žena na svetu, iako je u šestoj deceniji. NJene najnovije fotke su napravile veliku pometnju na društvenim mrežama.

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Foto: Profimedia/ Stefania M. D'Alessandro, Getty images
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Supermodel Helena Kristensen (57) objavila je nekoliko provokativnih kadrova u donjem vešu i vrlo brzo tim fotkama privukla lavinu pozitivnih komentara. Kako je za svoj 57. rođendan priredila iznenađenje i pokazala svoje telo u bikiniju, sada je rešila da ponovo podseti pratioce zbog čega je jedna od najlepših žena. 

Ovog puta, njen odabir je bio crni čipkasti bodi, zavodljivo je pozirala na krevetu i kasnije uživala u komplimentima.

Usput je čestitala i 25. rođendan omiljenom brendu čije odevne komade nosi i na ovim objavama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ti si jedna od najlepših žena na svetu", "Neverovatna si", "Jedna jedina", "Prava bomba", "Nemoguće da imaš 57 godina", bili su samo neki od komentara.

Helenina blistava manekenska karijera počela je 1986. godine, kada je osvojila titulu Mis Danske, a potom je dostigla neverovatne visine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Postala je poznata širom sveta nakon što se pojavila u spotu za pesmu "Wicked Game", a zatim je postala jedna od prvih Viktorijinih anđela brenda Victoria's Secret.

Kada je reč o njenom privatnom životu, Helena je početkom devedesetih pet godina bila u vezi sa pokojnim frontmenom grupe INXS, Majklom Hačensom. Godine 1998. započela je vezu sa glumcem iz serije "The Walking Dead", Normanom Ridusom (57), koja je trajala pet godina.

Dobili su sina Mingusa Lusijena Ridusa 1999. godine. Par se razišao 2003, ali su ostali posvećeni zajedničkom roditeljstvu. Helena je kasnije sedam godina bila u vezi sa Polom Benksom (48), pevačem grupe Interpol.

(Super žena)

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