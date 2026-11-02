SESTRA PRINCEZE KEJT RAZBESNELA KOMŠIJE! Luksuzno imanje, zaključane kapije i optužbe za bahatost: „Niko je ne podnosi“

Dok Kejt i princ Vilijam u javnosti neguju imidž prilično prizemne porodice, Pipa i njen suprug suočavaju se sa kritikama da se ponašaju kao aristokratija koja ne želi kontakt sa običnim svetom.

Skandal oko Pipe Midlton, mlađe sestre princeze Kejt Midlton, trenutno se vrti oko njenog luksuznog imanja u Engleskoj, sukoba sa komšijama i optužbi da se ona i suprug ponašaju kao da su iznad običnih ljudi. Priča je ovih dana ponovo dospela u medije, a ima nekoliko zanimljivih detalja.

Dok uživa u životu na luksuznom imanju vrednom milione, Pipa Midlton suočava se sa sve glasnijim kritikama ljudi iz svog komšiluka. Mlađa sestra princeze Kejt i njen suprug Džejms Metjuz našli su se na meti nezadovoljnih meštana i izazvali brojne polemike, a priča je dobila novi nastavak nakon navoda o njihovom odnosu prema lokalnom stanovništvu. Od zatvaranja puta i spornog parkinga do optužbi da ne vole da ostavljaju bakšiš, čini se da život u raskošnom Barton Courtu nije prošao bez komšijskih razmirica.

Zatvorili put kojim su meštani prolazili

Pipa i njen suprug, bogati finansijer Džejms Metjuz, žive na imanju Barton Court u Berkširu, vrednom oko 15 miliona funti. Kada su se 2022. uselili, postavili su električnu kapiju i zabranili prolaz preko puta koji su lokalni stanovnici godinama koristili za šetnju. Meštani su se pobunili, tvrdeći da je reč o javnoj pešačkoj stazi i da im je time oduzeto pravo prolaza.

Suprug Pipe Midlton tvrdio je da je porodici zbog njihove povezanosti sa kraljevskom porodicom potrebna veća bezbednost i privatnost. Na kraju su Pippa i suprug dobili spor, inspektor je zaključio da nema dovoljno dokaza da je put korišćen kao javna pešačka staza u zakonski potrebnom periodu, prenosi Venity Fair.

Šta se zapravo dogodilo sa spornom stazom?

Ovaj slučaj ima još jednu zanimljivu dimenziju. Prethodni vlasnik imanja bio je čuveni britanski dizajner i ugostitelj ser Terens Konran. Prema svedočenjima pojedinih meštana, dok je on živeo na imanju, ljudi su mogli slobodno da koriste taj prolaz. Kada su Pipa i Džejms kupili imanje, postavljena je električna kapija, a na njoj oznake kojima se zabranjuje prolaz.

Udruženje šetača West Berkshire Ramblers pokrenulo je postupak kako bi se utvrdilo da li put ima status javne pešačke staze. Meštani su tvrdili da bi njegovo zatvaranje primoralo pešake da koriste prometniji i opasniji put.

Sporna parking mesta

Dodatni problem nastao je kada su na svom imanju izgradili parking, a zatim pokušali da dobiju dozvolu za već izvedene radove. Lokalne vlasti odbile su zahtev, a odbijena je i žalba. Zaključeno je da parking narušava izgled zaštićenog prirodnog predela. Bračni par je zbog toga dobio nalog da ukloni parking.

Komšije tvrde da je Pipa škrta na bakšišu. Ovo je najnoviji detalj koji je izazvao pažnju tabloida. Prema pisanju britanskog novinara Maksa Hejstingsa u listu The Times, među lokalnim stanovnicima kruže priče da su Pippa i njen suprug veoma škrti kada je reč o ostavljanju bakšiša. Pojedini susedi navodno smatraju da se par ponaša uobraženije od samih članova kraljevske porodice.

(Stil)

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