SMUVAO NAJPOZNATIJU MANEKENKU, A ONDA SU KRENULI PROBLEMI: Jedno pitanje sada svi postavljaju (FOTO)

Paparaci prate svaki korak Kendal Džener i Džejkoba Elordija, pa se čini da njih dvoje polako postaju jedan od najintrigantnijih parova, baš zbog toga što sve vreme ćute o svojoj vezi.

Jedna od najpoznatijih manekenki, Kendal Džener, već neko vreme uživa u ljubavi sa Džejkobom Elordijedm. Društvene mreže su preplavljene snimcima i fotografijama na kojima su njih dvoje zajedno, a zanimljivo je da i glumac i manekenka o ovoj temi sve vreme ćute.

Kako je počela Nedelja mode u Parizu, a Kendal je prošetala pistom još prvog dana, Elordi je bio sve vreme uz nju. Nakon toga, par je šetao Parizom, dok su ih fotografi pratili u stopu, što je u jednom trenutku i iznerviralo poznatog glumca.

Elordi se sukobio sa paparacima koji su ih fotografisali tokom izlaska u Parizu, a snimak tog trenutka ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

BRB obsessing over new Jacob Elordi and Kendall Jenner content 🎥: BACKGRID pic.twitter.com/oD25ImeYVw — Page Six (@PageSix) September 29, 2026

Zvezda serije "Euforija" (29) molila je fotografe: "Čekajte, čekajte, čekajte", a zatim ih upitala: "Možemo li samo da odšetamo do hotela? Bez blica, samo nas pustite da hodamo. Samo nas pustite", zamolio je glumac.

Kendall Jenner and Jacob Elordi continued their romantic trip across Europe with a stop in Paris on Monday evening where they headed out on a date night ❤️ https://t.co/XATB2x1WsY 🔗 pic.twitter.com/s1K1aFqGjD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 29, 2026

Za to vreme, Kendal je rukama zaklanjala oči od bliceva, dok je njen partner obavio ruku oko njenog struka i pomogao joj da pređe ulicu.

Kendall Jenner and Jacob Elordi in Paris! pic.twitter.com/muQX9jbOWX — Cine Probe🍿 (@Cineprobe) September 30, 2026

Ova reakcija je odmah privukla veliki broj komentara na društvenim mrežama i mnogi su se pitali kako je moguće da Elordi očekuje privatnost kada je u vezi sa Kendal Džener...

"Da li zna da ga to sa njom čeka stalno", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako su njih dvoje trenutno "najzgodniji par Holivuda".

Džejkob Elordi se od početka karijere trudi da ne eksponira detalje privatnog života, a čak ne koristi ni društvene mreže.

(Super žena)

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