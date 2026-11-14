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STARO MUŠKO IME PONOVO POSTAJE SVE POPULARNIJE: Podseća na snagu i mudrost

Neka imena privlače pažnju svojom neobičnošću, neka zvučnošću, a neka značenjem koje se prenosi generacijama.

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Foto: Deposit/ dashek
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Jedno od takvih imena je Vidak, staro muško ime koje se i danas može čuti u Srbiji, a koje mnoge podseća na snagu, mudrost i bistar pogled na svet.

Iako nije među najčešćim imenima, Vidak ima prepoznatljiv domaći prizvuk i nosi simboliku koja ga čini zanimljivim izborom za roditelje koji žele tradicionalno, ali ne previše rasprostranjeno ime za sina.

Šta znači ime Vidak?

Ime Vidak najčešće se povezuje sa slovenskom osnovom „vid“, odnosno sa glagolom „videti“. Zbog toga se njegovo značenje simbolično tumači kao „onaj koji vidi“, „bistrooki“ ili „onaj koji jasno sagledava stvari“.

U prenesenom značenju, vid se povezuje i sa spoznajom, razumevanjem i sposobnošću da čovek prepozna ono što je drugima možda promaklo. Zato se ime Vidak može doživeti kao simbol pronicljivosti, razboritosti i mudrosti.

Ipak, važno je razlikovati jezičko poreklo od simboličnih tumačenja: osobine poput mudrosti i pronicljivosti predstavljaju značenja koja se imenu pripisuju u popularnim objašnjenjima, a ne osobine koje ime određuje.

Staro srpsko ime koje čuva tradiciju

Vidak pripada krugu tradicionalnih imena koja se uklapaju u slovenski jezički i kulturni prostor. NJegov zvuk je kratak, čvrst i upečatljiv, a istovremeno dovoljno jednostavan za svakodnevnu upotrebu.

Takođe, ime se često povezuje za Vidovdan, važan praznik za srpsku kulturu i tradiciju. Roditelji koji biraju ovo ime često žele da spoje vezu sa tradicijom i želju da njihovo dete nosi ime koje se ne čuje na svakom koraku. Vidak se lako izgovara, prepoznatljiv je i dobro se uklapa uz mnoga prezimena.

Kakvu simboliku nosi ime Vidak?

Zahvaljujući vezi sa pojmom vida, ime Vidak može simbolično da predstavlja čoveka koji ume da sagleda širu sliku, razmišlja svojom glavom i pažljivo posmatra svet oko sebe.

NJegova posebnost je u spoju jednostavnosti i tradicionalnog karaktera. Za roditelje koji vole kratka, zvučna i pomalo zaboravljena domaća imena, Vidak može biti zanimljiv izbor.

(Yumama)

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