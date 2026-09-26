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STIŽE IM ZASLUŽENI NOVAC DO 3. OKTOBRA: 4 horoskopska znaka očekuje dobra zarada

Novac za četiri znaka stiže do 3. oktobra, pre nego što Venera krene unazad.

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Foto: Deposit/ serezniy
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U sezoni smo Vage, a raspored planeta na nebu odgovaraće pojedinim znakovima Zodijaka, pa će do 3. oktobra uspeti da zarade veliki novac. Novac za četiri znaka stiže baš u ovim danima.

Sunce u Vagi nas podseća da u svakodnevnom životu treba da pronađemo balans. Do 23. oktobra novac za četiri znaka stiže kroz dobru zaradu ili poklone, na ceni će biti kompromisna rešenja.

Vage, Škorpije, Strelčevi i Rakovi uspeće lepo da zarade u prvoj nedelji oktobra.

Vaga: Pokloni i pare pre nego što novac zakasni

Merkur i Venera u Škorpiji rade u vašu korist, pa će biti poklona, ali i novčanih dobitaka. Sledeće dane iskoristite, jer retrogradna Venera od 3. oktobra donosi period kada će novac početi da kasni.

Škorpija: Vi ste kovač svoje sreće

Venera i Merkur u vašem znaku donose vam srećne okolnosti zbog kojih ćete privlačiti novac. Budite mudri i obezbedite sebi bolju zaradu.

Strelac: Stiže zarada koju ste odavno zaslužili

Saturn u dobrom aspektu sa Jupiterom daje vam priliku da dobijete novac koji ste zaslužili. To može biti i povećanje plate.

Rak: Dupla zarada i najveći priliv od svih

Pored Jupitera u Lavu, tu se nalazi i Mars, pa vas čeka dupla zarada. Vi ste znak koji će u narednih mesec dana zarađivati najviše.

Riba: Znak koji bi sada trebalo da okuša sreću

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Riba.

(Krstarica)

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