SUZAN SARANDON IMA 80. GODINA, A NJENA LINIJA ODUŠEVLJAVA: Ne odriče se hrane, niti prati fensi dijete

Glumica Suzan Sarandon je napravila sitne promene u ishrani koje sledi već dugo što rezultira njenim vitalnim izgledom

Glumica Suzan Sarandan pojavila se sinoć na premijeri filma "The Echo Chamber" na 83. Međunarodnog filmskom festivalu u Veneciji i izgledala je veoma elegantno u crnoj haljini koja je otkrivala ramena.

Glumica će 4. oktobra napuniti 80 godina, a svi koji su videli fotografije sa ovogodišnje Mostre se slažu da izgleda neverovatno vitalno i mladoliko. A uopšte se ne radi o tome da ima komplikovanu ishranu ili fensi jelovnik. Naprotiv, njen priustup zdravlju i starenju je veoma jednostavan.

-Lepota dolazi iznutra i ima veze sa onim što unosite u svoj organizam- rekla je ona svojevremeno za WebMD.

Nije pobornik ektremnih i strogih režima ishrane. Graciozno starenje, kako je više puta spominjala, svodi se na to da ne puši, mnogo se smeje, redovno vežba, zdravo se hrani i izbegava sunce.

Šta radi ujutru?

Jedan od iznenađujućih detalja o njenoj dnevnoj rutini je nešto što jednostavno naziva svojim "zelenim stvarima".

Svakog dana uzima nekoliko kašika praškaste mešavine organski uzgajanog povrća koja uključuje brokoli, kelj, peršun, pšeničnu travu, laneno seme i korenasto povrće poput repe i paškanata.

Nije glamurozno i nije u trendu. To je samo praktičan, jednostavan način da se garantuje da će se povrće svakodnevno unositi, bez obzira na to koliko joj je raspored zauzet.

Promena ishrane u menopauzi

Kao i mnoge žene koje se kreću kroz tu tranziciju u menopazi, Suzan Sarandon je primetila da se njen metabolizam menja na načine koje nije očekivala.

Smanjila je unos ugljenih hidrata nakon menopauze, otkrivši da se težina gomila oko struka na načine na koje ranije nije.

NJen odgovor nije bio da potpuno eliminiše ugljene hidrate, već da pažljivije bira. Beli hleb i testeninu je zamenila integralnim žitaricama što je bila mala promena koju uspeva da primenjuje i dan-danas.

Oduvek je važnost pridavala organskoj hrani

Ono što najviše govori o Sarandon jeste da ova posvećenost zdravoj ishrani nije počela nedavno. NJena ćerka Eva Amuri je opisala majku koja je prošetala do jedine prodavnice organskih namirnica u NJujorku početkom 1980-ih, mnogo pre nego što je organska hrana postala moderna ili široko dostupna.

NJen omiljeni doručak je kiš sa brokolijem i paprikom napravljen sa sirom sa smanjenim sadržajem masti: obrok bogat proteinima i antioksidansima koji mnogo pomaže pre nego što većina ljudi uopšte otvori oči.

Voda prvo, zatim sve ostalo

Hidratacija je navika kojoj se Sarandon najčešće vraća. Ona daje veliki prioritet vodi i, iako priznaje da je malo vina verovatno u redu, nikada nije pila i izbegava sve što je prekomerno.

Takođe svakodnevno uzima suplemente, uključujući kalcijum, vitamin D, vitamin C i koenzim Q10 za zdravlje mozga i srca. Ništa od toga nije dramatično niti skupo.

To je samo dosledan odnos prema stvarima koje čine da se oseća dobro.

Kao što vidite, njen pristup ishrani nije strog, nema eliminacionih dijeta i strogih protokola.

Samo antioksidansi, integralne žitarice, kašičica zelenog praha svakog jutra i doživotna navika da bira ono što je hrani umesto onoga što jednostavno zvuči impresivno.

(Glossy)

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