SVAKODNEVNE NAVIKE KOJE UTIČU NA POVEĆANJE VEĆ VISOKOG KRVNOG PRITISKA: Lekari izdvajaju 5 stvari

Visok krvni pritisak veoma je često stanje koje može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčani i moždani udar.

Lekar dr Amir Kan ističe da na krvni pritisak mogu uticati i neke sasvim uobičajene svakodnevne navike. U videu objavljenom na TikToku izdvojio je pet stvari koje mogu da povećaju krvni pritisak i objasnio zašto su važne za zdravlje srca.

Stres

Prvi na njegovom spisku je stres.

- Kada smo pod stresom, telo oslobađa hormone poput adrenalina i kortizola. Oni ubrzavaju rad srca i sužavaju krvne sudove - objasnio je dr Kan.

Dodaje da je takva reakcija "bori se ili beži" normalna ukoliko traje nekoliko minuta, ali upozorava da problem nastaje kada je osoba stalno pod stresom.

- Ako smo neprestano pod stresom, pritisak ostaje povišen - naveo je lekar.

Nedostatak sna

Na krvni pritisak može uticati i nedovoljno kvalitetnog sna.

- Loš san znači da telo ne prolazi kroz noćni oporavak - kaže dr Kan.

Prema njegovim rečima, hormoni stresa mogu ostati povišeni tokom dana, dok se krvni pritisak tokom noći ne spušta onoliko koliko bi trebalo.

- To vremenom može dovesti do hronično visokog krvnog pritiska - upozorava on.

Previše kofeina

Kofein takođe može privremeno da poveća krvni pritisak.

- Kofein blokira hemikaliju koja pomaže opuštanju krvnih sudova, zbog čega oni ostaju suženi - objasnio je lekar.

Kako dodaje, kod osoba koje su osetljive na kofein čak i jedna jača šolja kafe može privremeno da podigne pritisak.

Lekovi koji se kupuju bez recepta

Dr Kan upozorava i na dekongestive, odnosno lekove za otčepljivanje nosa. Oni deluju tako što sužavaju krvne sudove u nosu, ali mogu da izazovu sužavanje krvnih sudova i u drugim delovima tela.

- Ako imate visok krvni pritisak, uvek proverite deklaraciju. Iskreno, nema ni mnogo dokaza da ti lekovi uopšte deluju - rekao je lekar.

Dugotrajno sedenje

Na kraju spiska je dugotrajno sedenje bez kretanja.

- Kada satima sedite bez kretanja, protok krvi se usporava, a krvni sudovi mogu postati krući - tvrdi dr Kan.

On dodaje da čak i kratke pauze tokom kojih se prošeta ili istegne mogu pomoći krvnim sudovima da ostanu fleksibilni i doprineti održavanju krvnog pritiska pod kontrolom.

- Ako vam krvni pritisak raste, razmislite o ovih pet svakodnevnih navika. Nekoliko malih promena može napraviti veliku razliku za zdravlje vašeg srca - zaključio je lekar.

(Index.hr)

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