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TOM KRUZ PRIŠAO ŽENI JER JE MISLIO DA JOJ NIJE DOBRO: Nije mogao ni da pretpostavi šta zapravo radi (VIDEO)

Ispričala je da je bila potpuno šokirana i da je jedva uspela da odgovori kada je shvatila da pred njom stoji Tom Kruz.

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Foto: Profimedia/ Kay Blake, Zuma Press/ Printscreen/ X - delaney
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Snimak na kom Tom Kruz prilazi ženi na njenom radnom mestujer je pomislio da je uznemirena postao je viralan na društvenim mrežama. Glumac je zastao kako bi proverio da li je žena dobro, ali ubrzo se pokazalo da ona uopšte nije bila tužna. Samo je gledala sadržaj na mobilnom telefonu.

Na snimku se vidi žena kako sedi sama i gleda u telefon. Tom Kruz je prolazio pored nje i, čini se, zaključio da nešto nije u redu. Prišao joj je, potapšao je po ramenu i upitao da li je dobro. Nakon kratkog razgovora pozdravili su se, a žena je ostala vidno iznenađena neočekivanim susretom.

Samo je skrolovala po telefonu

Kasnije je objasnila da uopšte nije bila uznemirena, nego je "doomscrollovala", odnosno besciljno pregledavala sadržaj na društvenim mrežama.

 

"Kad Tom Kruz pomisli da si u nevolji pa dođe da te proveri, a ti si samo besciljno skrolovala i doživela iznenađenje života", stoji u opisu viralnog snimka objavljenog na X-u.

Žena je posle na TikToku detaljnije opisala susret, piše The Sunday Guardian. Ispričala je da je bila potpuno šokirana i da je jedva uspela da odgovori kada je shvatila ko stoji pred njom i razgovara s njom.

Kruz se ubrzo vratio

Prema njenim rečima, Kruz joj je poželeo laku noć i otišao. Međutim, ubrzo se vratio, što joj je pružilo priliku da ga zamoli za zajedničku fotografiju.

Snimak njihovog susreta izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Neki su se šalili kako bi bilo potpuno nestvarno da im se Tom Kruz iznenada pojavi na radnom mestu, dok su drugi pohvalili njegovu reakciju jer je zastao i proverio da li je sve u redu s osobom za koju je pomislio da je uznemirena.

(Kurir)

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