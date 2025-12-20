Oglas
VELIKA TRANSFORMACIJA POZNATOG PEVAČA: Promenio život iz korena - "Želim da budem odgovoran otac i da izgledam dobro"

Ed Širan želi da bude pravi uzor svojoj deci, te je rešio da promeni život iz korena i posveti se zdravijim navikama.

Foto: profimedia
Poznati britanski muzičar je o sovjoj transformaciji govorio u najnovijem intervjuu, a novi izgled je predstavio i pozirajući za naslovnu stranu magazina "Men's Health".

Uspeo da smrša čak 14 kilograma, a stavio je tačku i na ispijanje alkoholnih pića. 

- Moj najbolji prijatelj je bio kod mene i popili smo flašu vina. Otišao sam u krevet, a onda se ona probudila nakon 20 minuta. Probudio sam se i pomislio kako verovatno ne bi trebalo više da pijem ako ću se osećati ovako loše. Želim da mogu da obavljam noćne obaveze oko dece, da budem odgovoran tata i da izgledam dobro - rekao je on.

-  Nešto što sam mislio da nikada neću moći, ali eto nas. Pre deset godina bio sam pivopija, žderač kebaba i pušač. Roditeljstvo me je nateralo da prekinem sve te navike i ozbiljno sam se posvetio vežbanju i umerenosti. Ne kažem da sam prestao da uživam, još uvek pijem. Volim crno vino, volim dobar obrok, ali to nije svakog dana - napisao je Ed na svom Instagram profilu, objasnivši kako sada izgledao njegov dan. 

