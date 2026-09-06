VERICA RAKOČEVIĆ PRKOSI GODINAMA: U 78. godini ima neverovatnu liniju, a njen režim nije za svakoga

Modna kreatorka Verica Rakočević ove godine je napunila 78 godina, ali uprkos tome ona je i dalje u formi i živi život "punim plućima".

Verica iza sebe ima bogatu karijeru u modnoj industriji, ali ističe da joj je najbitnije da je uprkos svemu uspela da sačuva čestitost i mir. Takođe, ona dodaje da svoj posao i dalje radi sa velikim zadovoljstvom i da to doživljava kao najveći životni luksuz.

"Čestitost i principijelnost u današanje vreme nisu baš poželjni jer onda nisu neke velike šanse da ćete ostvariti svoje poslovne ciljeve. Moja sreća je da sam svoj kreativni opus svela na to da mi bude samo zadovoljstvo i da ne moram da radim da bih zaradila. Ne zato što ja imam neke milione, već zato što sam u takvom miru sama sa sobom u svojoj kući na Avali sa sredstvima koji mi omogućavaju da jako pristojno živim, ne tražim i ne treba mi više od toga. Znači, ja mogu sebi da dozvolim taj luksuz da moj posao meni bude čisto zadovoljstvo. Daleko od toga da ja sad pričam da pare nisu važne, ali su one najmanje važne od svih važnih stvari u životu", rekla je modna kreatorka u podkastu "Pelivan".

@pelivanpodkast 🎙️NOVA EPIZODA STIŽE U NEDELJU! 👉🏻 Gošća Verica Rakočević podelila je sećanja na odrastanje u Podujevu i put do dolaska u Beograd, priseća se starog Beograda, porodičnih vrednosti i kako su ti rani utisci oblikovali njenu karijeru. 👉🏻 Govori o porodici, o tome kako ju je ljubav promenila i o teškim trenucima kroz koje je prolazila, kao i o ličnoj snazi i umetničkoj viziji koja ju je dovela do statusa jedne od najuticajnijih ličnosti domaće modne scene. ♬ original sound - Pelivan Podkast

Na pragu devete decenije Verica može da se pohvali odličnom kondicijom, a ističe da je tome posebno zaslužan život u prirodi.

"Svako jutro uradim sto čučnjeva, sada sam ponovo krenula u teretanu. Ne vodim mnogo računa o ishrani, ali ne jedem suhomesnato, prženo, pohovano, ta pakovanja iz radnje. Živim na Avali i imam sreću da imam koziji sir, mleko, surutku, domaća jaja, voće i povrće. Greše žene koje se trude da posle šezdeset izgledaju kao da imaju dvadeset i pet, ne može, priroda je to. Ne skačem od sreće kad vidim bore na licu, ali sreća je da u ovim godinama mogu da se vidim uopšte i da mogu da vežbam i radim."

Osim na poslovnom, ona je ispunjena i na privatnom planu, a poznato je da je sreću našla pored Veljka Kuzmančevića. Zajedno su više od decenije, a Verica ističe da iako je znantno mlađi od nje, mnogo toga je u životu promenila zahvaljujući Veljku.

"Ove godine je 15 godina otkako smo zajedno i uprkos velikoj razlici u godinama, on me je spuštao stepenik po stepenik na tu stazu mira. Svojim načinom života i filozofskim pogledom promenio je i moj način razmišljanja. Umesto da smo u hotelima, putujemo na motoru i kamperu, oslobodila sam se pored njega. Shvatila sam da mi je lepše kada se skupimo u dvorištu i Veljko napravi kotlić nego da ručamo u restoranu sa Mišelinovih pet zvezdica."

(Nova)

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