ZABORAVITE KLASIĆNE PALAČINKE, STIGAO JE NOVI HIT: Ove „zgužvane“ izgledaju neobično, a trik je vrlo jednostavan (VIDEO)

Klasične palačinke teško je nadmašiti, ali ponekad je dovoljan mali zaokret da dobro poznati recept dobije potpuno novo lice.

Danas vam donosimo mali trik za zgužvane, tanke i mekane palačinke koje se tokom pečenja namerno guraju ka sredini tiganja kako bi dobile karakteristične nabore i nepravilan oblik.

Ovakav način pripreme posebno je proslavio Cafe Mutton u Hadsonu u Njujorku, gde su zgužvane palačinke postale prepoznatljiv deo ponude.

Iza njihovog efektnog izgleda ne krije se komplikovana tehnika, već nekoliko jednostavnih poteza. Smesa je veoma slična onoj za klasične palačinke, ali uz dodatak svežeg sira postaje posebno nežna i kremasta.

Najvažniji trenutak dolazi tokom pečenja, kada se rubovi još uvek vlažne palačinke špatulom lagano guraju ka sredini. Tako nastaju sitni nabori koji palačinkama daju njihov karakterističan izgled, dok ih maslac u tiganju čini zlatnim i mirisnim.

Zgužvane palačinke



Sastojci:

120 g glatkog brašna

170 g svežeg sira

2 velika jajeta

140 g vode

2 kašike ulja

2 kašike šećera

1 kašičica ekstrakta vanile

prstohvat soli

maslac ili ulje za podmazivanje tiganja

Priprema:

U blender stavite brašno, sveži sir, jaja, vodu, ulje, šećer, ekstrakt vanile i so. Blendajte 30 do 60 sekundi, odnosno dok ne dobijete potpuno glatku i ujednačenu smesu.

Zagrejte nelepljivi tiganj prečnika oko 20 centimetara na srednje jakoj vatri. Kada se dovoljno zagreje, dodajte malo maslaca ili ulja i zavrtite tiganj kako bi cela površina bila ravnomerno premazana.

Pecite oko jednog minuta na srednje jakoj vatri. Sipajte oko 80 ml smese i brzo zavrtite tiganj kako bi se smesa ravnomerno rasporedila po celoj površini.

Dok je gornja strana palačinke još uvek blago vlažna, špatulom nežno gurajte rubove palačinke ka sredini. Na taj način dobićete karakterističan naboran, talasasti izgled.

Pecite još jedan do dva minuta, dok donja strana ne poprimi zlatnosmeđu boju i palačinka počne lako da se odvaja od tiganja.

Okrenite je i pecite još oko jednog minuta.

Ponovite postupak sa ostatkom smese, svaki put dodajući malo svežeg maslaca u tiganj.

(Journal)

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