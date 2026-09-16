"ZAHVALAN NA OVOM BLAGOSLOVU": Aca Sofronijević posetio sa ženom i ćerkom svetinju staru 120 godina (FOTO)

Aleksandar je podelio fotografiju na kojoj on i supruga sa bebom poziraju ispred Crkve Svetog Nikole u Kotoru.

Aleksandar Sofronijević u aprilu je postao otac, a sada je sa suprugom Kosanom i ćerkicom Tarom otišao u Crnu Goru gde su posetili veliku svetinju.

Aleksandar je podelio fotografiju na kojoj on i supruga sa bebom poziraju ispred Crkve Svetog Nikole u Kotoru. U pitanju je svetinja stara 120 godina u kojoj se čuva velika riznica vrednih ikona, starih rukopisa i crkvenih knjiga.

- Zahvalan na ovom blagoslovu - napisao je on u opisu.

"Nisam prisustvovao porođaju"

Podsetimo, Sofra je plakao zbog rođenja bebe, a otkrio je i da nije prisustvovao porođaju.

- Ja sam celi dan plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio.

Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - rekao je ponosni tata tada.

(Blic)

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