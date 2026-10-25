ZAVETOVALA SE NA CELIBAT, A SADA ČEKA PETO DETE: Pevačica u tangama šokirala na crvenom tepihu (FOTO)

Na današnji dan rođena je pevačica Sijera koja se proslavila hitom "Goodies".

O pevačici Sijeri ne prestaje da se priča od kada se na zabavi nakon dodele Oskara 2023. godine pojavila u prozirnoj haljini s dugim rukavicama, dok je ispod nosila samo tange.

Rođena u Ostinu u Teksasu, Sijera je jedino dete u porodici, koja se zbog njenog oca vojnika često selila. Nakon što se preselila u Atlantu, započela je svoju muzičku karijeru 2004. prvim hit singlom "Goodies".

Dobila ime po parfemu

Inače, zanimljiva je priča o tome kako je dobila ime.

"Mama je pokušavala da smisli moje ime kad joj je tata kupio Revlonov miris "Sijera'", izjavila je jednom prilikom za People.

Pevačica je 2010. izbacila album "Basic Instinct", nazvan po erotskom trileru iz 1992. koji je i pre svog izlaska izazvao kontroverze zbog eksplicitnog sadržaja i nasilja.

Pre braka se zavetovala na celibat

Što se ljubavnog života tiče, Sijera se 2013. verila za repera Fjučera sa kojim ima sina Fjučura Zahira. Veridbu je raskinula nakon godinu dana zbog njegove prevare.

Zatim je 2015. započela vezu sa bekom NFL -a, Raselom Vilsonom. Venčali su se početkom jula 2016. u dvoru Pekforton u Engleskoj, a pre nego što su zvanično stupili u brak, par se zavetovao na celibat, što znači da nisu imali intimne odnose pre braka.

U septembru 2026. Sijera je objavila da očekuju peto dete, a četvrto zajedničko. Iako ima 40 godina, trudnoća je nije sprečila da se pojavljuje na velikim događajima, nastupa pred publikom i nastavi sa svojim provokativnim izdanjima.

Sijera i Rasel su u braku od 2016. godine, a tokom zajedničkog života često su isticali važnost porodice. Dolazak petog deteta predstavlja novo poglavlje za njihovu porodicu.

(Mondo)

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