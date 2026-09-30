ZBOG GREŠKE RODITELJA CEO ŽIVOT HODA NA ŠTAKAMA: Poznati pevač je kao dete morao na operaciju, ali njegovi majka i otac nisu potpisali saglasnost

Pevač Srećko Šušić svojevremeno se dotakao problema koji ima.

Pevač Srećko Šušić progovorio je o zdravstvenom problemu sa kojim se suočio još kao beba. Kako je svojevremeno ispričao, njemu je sa samo 14 meseci dijagnostifikovana dečija paraliza, međutim, roditelji u prvi mah nisu shvatili da se s njihovim detetom nešto ozbiljno dešava.

Kada su ga lekari uputili na Banjicu gde je trebalo da bude operisan, roditelji nisu dali saglasnost.

"Naišao je problem, a roditelji su mislili da se malo šalim. Onda su me ponovo stavili u krevet, pa probali ponovo kasnije, ali nije moglo. Onda ni sutradan nije moglo. I to je bila naznaka da se nešto dešava. Čak se i noge pomerale, nije tu problem, ali nije moglo da se stane", prisetio se Srećko Šušić.

"Posle par dana smo otišli. Odneli su me lekaru u Kraljevu. Pregled, koliko je tada moglo da se ustanovi nešto bilo je da moram za Beograd na Banjicu. Dijagnoza je dečija paraliza koja je možda mogla da se sredi nešto nekom operacijom, čišćenjem nekih krvnih sudova i tako to. Ja sam dete, imao sam samo 14 meseci. Predlog je bio da se uradi operacija. Moji roditelji nisu bili obrazovani u tom smeru da shvate da je to normalna stvar. I oni odbiju to i sa Banjice me vrate kući. Verovatno su mislili ko zna šta se potpisuje time. Ponekad im i zamerim, a ponekad shvatim da oni u tom momentu nisu to mogli. Nije to njima niko objasnio niti bilo šta. Jednostavno je donet papir da se to potpiše, oni nisu hteli i to je to", zaključio je Šušić u emisiji "Pretres".

Inače, Srećko je i ranije govorio o svom teškom odrastanju:

"Ja sam morao da krenem u školu u pola pet. Svi moji drugari počinju da šetaju devojke, a mene su svi gledali kao drugara. Nekad je bilo samo suvo parče hleba koje smo morali da delimo", govorio je Srećko.

Svoju muzičku karijeru započeo je 1992. godine, a aktivan je bio sve do 2006. godine kada je prekinuo sve planirane projekte.

(Mondo)

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