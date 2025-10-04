KOJE JE NAJBOLJE VREME ZA DORUČAK, i zbog čega je važnije nego što smo mislili?

Vreme kada doručkujete često je određeno time kada se probudite.

Nakon pranja zuba i započinjanja jutarnje rutine, prirodan sledeći korak je priprema doručka. A prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature, to vreme početka doručka može biti važnije nego što mislite.

Veza između ranog doručka i dugovečnosti

Da bismo razumeli vezu između vremena doručka i dugovečnosti, istraživači su analizirali podatke iz longitudinalne studije koja je pratila skoro 3.000 starijih osoba u Velikoj Britaniji od 1983. do 2017. godine. Ono što su otkrili jeste da su ljudi, kako stare, skloniji doručku i večeri u kasnije vreme. Hrononutricija, poznata i kao studija vremena obroka, otkrila je da su kasnija vremena obroka povezana sa lošim metaboličkim zdravljem, što može dovesti do povećanog rizika od hroničnih bolesti. U proseku, učesnici su počeli da doručkuju 31 minut nakon buđenja, u 8:22 ujutru. Starija starost je bila u korelaciji sa kasnijim početkom doručka.

Vremena obroka su takođe povezana sa našim cirkadijalnim ritmom: unos hrane deluje kao signal iz okoline koji informiše naš cirkadijalni sat. Zbog drugih promena koje često idu ruku pod ruku sa starenjem - poput ograničene pokretljivosti i manje društvenih veza - cirkadijalni ritmovi se mogu dodatno pomeriti sa pogrešno raspoređenim obrocima, piše Real Simple.

Istraživači pretpostavljaju da bi održavanje ranijeg početka doručka moglo pomoći u obnavljanju cirkadijalnih ritmova kod starijih osoba. Iako su potrebna dalja istraživanja, vreme naših obroka može uticati na zdravo starenje više nego što mislimo.

Pridržavanje ranog vremena doručka može nam pomoći da održimo naše cirkadijalne ritmove kako starimo, a možda čak i primetimo poboljšanje našeg opšteg zdravlja, mentalnog zdravlja i blagostanja.

