SRPSKA SNAJKA DOMINANTNA I NAKON 17 GODINA; Izašla na pistu i vratila "bivše" anđele na modni tron!

Uprkos činjenici da je Adrijana Lima htela da se povuče iz manekenstva odlučila je da još nije došao taj trenutak i čini se da je njena odluka i te kako opravdana

1760604008_profimedia-1045895549.jpg
Foto: Profimedia
Legenda modne piste Adrijana Lima ponovo je zasijala na Viktorija Secret reviji 2025, održanoj u Bruklinu, u NJujorku. Povratak brazilske dive izazvao je pravu euforiju među fanovima, koji su je s nestrpljenjem čekali da ponovo prođe pistom – dostojanstveno, sa onim prepoznatljivim "Lima stavom".

Ovo je njeno drugo pojavljivanje otkako se brend vratio nakon šestogodišnje pauze. Lima je učestvovala i na prošlogodišnjoj, istorijskoj reviji 2024. godine.

Na sceni joj se pridružile i druge modne ikone i bivši "anđel", poput Džiđi Hadid, Alisandre Ambrozio i Kendis Svanpul.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Najdugovečniji anđeo Viktorija Secreta

Karijera Adrijane Lime u okviru Viktorija Secreta jedna je od najdužih i najprepoznatljivijih u istoriji brenda. NJeno putovanje započelo je davne 1999. godine, kada je, sa samo 17 godina, prvi put prošetala pistom i to u prvoj reviji koja je ikada emitovana onlajn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima)

Već sledeće godine, 2000., postala je zvanični „Viktorijas sikret anđeo“. Tokom narednih osamnaest godina, Lima je bila zaštitno lice brenda, otvarala revije (2003, 2007, 2008, 2010. i 2012.), nosila nekoliko legendarnih Fantasy Bra kompleta i postala simbol glamura i samopouzdanja.

Svoju "poslednju" reviju odradila je 2018. godine, uz emotivan oproštaj i suze na pisti. Međutim, njeni fanovi su se oduševili kada je, šest godina kasnije, ponovo zakoračila na scenu, najpre 2024, a zatim i 2025. godine, dokazujući da prava modna energija nikada ne bledi.

Donosim Liminu energiju

U intervjuu koji je dala pred samu reviju, Lima je otkrila kako vidi svoj povratak:

- Donosim Lima energiju. To znači zabavu, pozitivu, otvorenost i veselje. Volim da komuniciram sa svima oko sebe, srećna sam, nasmejana i zahvalna.

Na pitanje s kim bi volela da deli pistu, živa ili pokojna osoba, Adrijana je odgovorila:

- Sa svojim ćerkama. To bi bio moj najveći san.

Spektakl pun zvezda i novih lica

Revija Viktorija Secret 2025 nastavila je svoj veliki povratak koji je započeo godinu dana ranije, sa fokusom na raznolikost, inkluzivnost i povratak ženstvenosti u punom sjaju.

Na pisti su se, osim legendarnih imena, pojavila i nova lica poput Endžel Ris, zvezde WNBA lige, i olimpijske gimnastičarke Sani Li, dok su za muzički spektakl bili zaduženi Misi Eliot, Karol Dži, Medison Bir i korejska pop senzacija Tvajs (TWICE) — koja je ušla u istoriju kao prva K-pop grupa koja je ikada nastupila na Viktorijas sikret pisti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima)

U prvim redovima viđene su brojne poznate ličnosti: Sara Džesika Parker u raskošnoj haljini Dolče i Gabana, Džodi Tarner-Smit u kreaciji Žorža Šakre, Aleksandar Vang u svom minimalističkom stilu, kao i Lo Roč, koji je vodio pink tepih.

Adrijana Lima – simbol jedne modne ere

Sa više od dve decenije karijere i titulom najdugovečnijeg anđela u istoriji brenda, Adrijana Lima ostaje ne samo zaštitni znak Viktorija Secreta, već i simbol jedne čitave modne epohe. NJena pojava na pisti 2025. godine nije bila samo povratak, već podsetnik na moć, energiju i eleganciju žene koja je ispisala istoriju mode.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

 

 

