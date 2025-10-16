SRPSKA SNAJKA DOMINANTNA I NAKON 17 GODINA; Izašla na pistu i vratila "bivše" anđele na modni tron!

Uprkos činjenici da je Adrijana Lima htela da se povuče iz manekenstva odlučila je da još nije došao taj trenutak i čini se da je njena odluka i te kako opravdana

Legenda modne piste Adrijana Lima ponovo je zasijala na Viktorija Secret reviji 2025, održanoj u Bruklinu, u NJujorku. Povratak brazilske dive izazvao je pravu euforiju među fanovima, koji su je s nestrpljenjem čekali da ponovo prođe pistom – dostojanstveno, sa onim prepoznatljivim "Lima stavom".

Ovo je njeno drugo pojavljivanje otkako se brend vratio nakon šestogodišnje pauze. Lima je učestvovala i na prošlogodišnjoj, istorijskoj reviji 2024. godine.

Na sceni joj se pridružile i druge modne ikone i bivši "anđel", poput Džiđi Hadid, Alisandre Ambrozio i Kendis Svanpul.

Najdugovečniji anđeo Viktorija Secreta

Karijera Adrijane Lime u okviru Viktorija Secreta jedna je od najdužih i najprepoznatljivijih u istoriji brenda. NJeno putovanje započelo je davne 1999. godine, kada je, sa samo 17 godina, prvi put prošetala pistom i to u prvoj reviji koja je ikada emitovana onlajn.

Već sledeće godine, 2000., postala je zvanični „Viktorijas sikret anđeo“. Tokom narednih osamnaest godina, Lima je bila zaštitno lice brenda, otvarala revije (2003, 2007, 2008, 2010. i 2012.), nosila nekoliko legendarnih Fantasy Bra kompleta i postala simbol glamura i samopouzdanja.

Svoju "poslednju" reviju odradila je 2018. godine, uz emotivan oproštaj i suze na pisti. Međutim, njeni fanovi su se oduševili kada je, šest godina kasnije, ponovo zakoračila na scenu, najpre 2024, a zatim i 2025. godine, dokazujući da prava modna energija nikada ne bledi.

Donosim Liminu energiju

U intervjuu koji je dala pred samu reviju, Lima je otkrila kako vidi svoj povratak:

- Donosim Lima energiju. To znači zabavu, pozitivu, otvorenost i veselje. Volim da komuniciram sa svima oko sebe, srećna sam, nasmejana i zahvalna.

Na pitanje s kim bi volela da deli pistu, živa ili pokojna osoba, Adrijana je odgovorila:

- Sa svojim ćerkama. To bi bio moj najveći san.

Spektakl pun zvezda i novih lica

Revija Viktorija Secret 2025 nastavila je svoj veliki povratak koji je započeo godinu dana ranije, sa fokusom na raznolikost, inkluzivnost i povratak ženstvenosti u punom sjaju.

Na pisti su se, osim legendarnih imena, pojavila i nova lica poput Endžel Ris, zvezde WNBA lige, i olimpijske gimnastičarke Sani Li, dok su za muzički spektakl bili zaduženi Misi Eliot, Karol Dži, Medison Bir i korejska pop senzacija Tvajs (TWICE) — koja je ušla u istoriju kao prva K-pop grupa koja je ikada nastupila na Viktorijas sikret pisti.

U prvim redovima viđene su brojne poznate ličnosti: Sara Džesika Parker u raskošnoj haljini Dolče i Gabana, Džodi Tarner-Smit u kreaciji Žorža Šakre, Aleksandar Vang u svom minimalističkom stilu, kao i Lo Roč, koji je vodio pink tepih.

Adrijana Lima – simbol jedne modne ere

Sa više od dve decenije karijere i titulom najdugovečnijeg anđela u istoriji brenda, Adrijana Lima ostaje ne samo zaštitni znak Viktorija Secreta, već i simbol jedne čitave modne epohe. NJena pojava na pisti 2025. godine nije bila samo povratak, već podsetnik na moć, energiju i eleganciju žene koja je ispisala istoriju mode.

(Glossy)

