10 SOBNIH BILJAKA KOJE NE SMEJU DA UĐU U VAŠ DOM: Po feng šuiu utiču na razdor braka i porodice!

Postoji čak 10 vrsta biljaka koje uništavaju svoje vlasnike, tvrdi Feng šui i ne bi trebalo da ih držite u kući

Mnogi ljudi stvaraju ugodnu atmosferu u svojim stanovima upravo sobnim biljkama. Postoji mnogo popularnih sujeverja vezanih za sobne biljke. Na primer, uveo cvet znači da je otklonio nesreću, dok onaj pronađen na ulici (možda ga je neko bacio) obećava smrt svom novom vlasniku.

Prema nekom verovanju postoji čak 10 vrsta sobnih biljaka koje donose nesreću svom vlasniku:

Bršljan

Niko nikada nije zamišljao da ovaj cvet može učiniti bilo šta loše. Naprotiv, u srednjovekovnoj Evropi bio je simbol odanosti. Korišćen je kao talisman za neudate devojke — uvek bi nosile grančicu sa sobom, time čuvajući svoju lepotu, mladost i donoseći sreću čvrstom braku. A na Istoku se verovalo, a i danas se veruje, da bršljan u domu produžava život.

Međutim, mi imamo drugačiji stav prema bršljanu. Ne preporučuje se mladencima, jer ovaj zeleni član domaćinstva može uneti razdor u porodicu, čak dovesti do odlaska supružnika. Bršljan je takođe zabranjen u kući prema feng šuiju — crpi vitalnu energiju i ljubav iz doma.

Fikus

Sigurni smo da su čak i vaši preci znali da se fikus smatra jednim od glavnih simbola bogatstva. Ljudi su verovali da privlači novac u dom. Zato se ovaj cvet mogao naći u svakom zajedničkom stanu.

Međutim, kasnije, posle velikih ratova - ova biljka dobija naziva "udovičinom biljkom“ — pisalo se da u kućama u koje su se muškarci vraćali živi nije bilo fikusa.

Monstera

Kao i bršljan, ova loza sa velikim, rezbarenim listovima se u Kini smatra sredstvom za produženje života. Ali kod nas se monstera naziva biljkom vampirom, koja usisava životnu energiju iz ljudi i može dovesti svog vlasnika do depresije.

Za ljude sa kardiovaskularnim ili respiratornim oboljenjima, generalno su kontraindikovane — mogu se ugušiti. Međutim, u restoranima ili drugim javnim mestima gde se akumulira mnogo negativne energije, monstera se može postaviti u neograničenim količinama — ona će apsorbovati svu negativnost.

Paprat

Ova mistična biljka, koja se pojavljuje u mnogim bajkama, svakako nije loša stvar. Neki veruju da donošenje bujnog, zelenog grma kući donosi nesreću, dok drugi veruju da paprat štiti svoje vlasnike od zla i zlih duhova. Ranije su mnogi verovali da ako paprat uvene, to znači da je na porodicu bačeno prokletstvo.

Ljubičica

Mnoge žene obožavaju ove divne, šarene biljke. Ali ne mogu sve devojke da ih unesu u svoj dom. Na primer, ako ste neudate, ljubičica će vas sprečiti da se udate iz ljubavi.

Ovaj cvet sa baršunastim listovima je stalni uzrok ženske usamljenosti, a neki kažu čak i neplodnosti...

Kiperus

Ne znamo kako, ali ova biljka može potisnuti ljudsko biopolje i negativno uticati na dobrobit stanara. Dakle, ako imate biljku ciperus u svom domu, trebalo bi da obratite pažnju na svoje zdravlje i, kao krajnje sredstvo, rešite je se.

Hibiskus

Ova biljka je šarmantna, ali veoma podmukla. Ako cvet iznenada počne da vene i opada lišće, to znači da će neko u kući ili bliski rođak uskoro ozbiljno oboleti.

Prerano cvetanje hibiskusa je predznak skore smrti. Takođe se veruje da će tokom perioda cvetanja muškarac biti sklon neverstvu, a žena će imati poteškoća sa udajom.

Cveće koje donosi nesreću u braku

Postoji mnogo vrsta sobnih biljaka koje se ne preporučuju ako želite srećan život sa svojom drugom polovinom. Ovo cveće je poznato kao „ubice muževa“ jer tera muškarce da napuste kuću. Budite oprezni!

Na primer, scindapsus je jedna od najomiljenijih tropskih loza. Ne samo da uzrokuje raskid parova, već i tera sinove i unuke od kuće.

Cisus ima snažan uticaj na muškarce. U domu u kojem je prisutan ovaj neobičan cvet, supružnici se često razdvajaju. Štaviše, smatra se pravim magnetom za nesreću.

Hoja je cvet koji ne samo da tera muškarce od porodica, već i nanosi nepopravljivu štetu zdravlju. Tako zla... a tako lepa kada cveta...

(Stil)

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