Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

JOŠ JEDNA PROVIDNA HALJINA DAKOTE DžONSON: Da li je preterala? (FOTO)

Dakota Džonson u poslednje vreme bira samo jedan tip haljina za crveni tepih

1758878728_40d830b0e74ac3f73c6c9bbf1b58ed628d542f5a.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Dakota Džonson je na Filmskom festivalu u Cirihu iznela još jednu potpuno providnu toaletu čime nastavlja niz sličnih haljina za crveni tepih. 

Glumica je fotografisana na crvenom tepihu u četvrtak u indigo plavoj haljini sa prozirnim čipkanim gornjim delom i spuštenim strukom koji zatim prelazi u bogatu suknju od tila u stilu balske haljine sežući do poda. 

Zvezda filma „Materijalisti“ je ostatak izgleda upotpunila svedenom puštenom kosom i jednostavnim prstenjem, čime haljina ostaje glavni fokus, odnosno njena prozirnost. 

U toku večeri je izašla i na scenu da primi nagradu Zlatno oko za karijerno dostignuće.

Ona se ranije ovog meseca, pojavila se u potpuno providnoj crnoj čipkastoj haljini na večeri Fondacije Kering u NJujorku. Za taj izlazak, Džonson je obukla crni donji veš kako bi upotpunila dugačku, otkrivajuću Guči haljinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

- Moda je za mene zapravo uvek bila lična stvar - rekla je glumica za Vog u video intervjuu tokom Filmskog festivala u Kanu u maju, sećajući se kako je kao dete sklapala „neke od najekstremnijih izgleda“ i isprobavala premijerne haljine svoje mame Melani Grifit.

- Pretpostavljam da je ono što me tera da biram haljinu za crveni tepih - da se u njoj osećam dobro - rekla je tada za Vog. 

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas