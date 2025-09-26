JOŠ JEDNA PROVIDNA HALJINA DAKOTE DžONSON: Da li je preterala? (FOTO)

Dakota Džonson u poslednje vreme bira samo jedan tip haljina za crveni tepih

Dakota Džonson je na Filmskom festivalu u Cirihu iznela još jednu potpuno providnu toaletu čime nastavlja niz sličnih haljina za crveni tepih.

Glumica je fotografisana na crvenom tepihu u četvrtak u indigo plavoj haljini sa prozirnim čipkanim gornjim delom i spuštenim strukom koji zatim prelazi u bogatu suknju od tila u stilu balske haljine sežući do poda.

Zvezda filma „Materijalisti“ je ostatak izgleda upotpunila svedenom puštenom kosom i jednostavnim prstenjem, čime haljina ostaje glavni fokus, odnosno njena prozirnost.

U toku večeri je izašla i na scenu da primi nagradu Zlatno oko za karijerno dostignuće.

Ona se ranije ovog meseca, pojavila se u potpuno providnoj crnoj čipkastoj haljini na večeri Fondacije Kering u NJujorku. Za taj izlazak, Džonson je obukla crni donji veš kako bi upotpunila dugačku, otkrivajuću Guči haljinu.

- Moda je za mene zapravo uvek bila lična stvar - rekla je glumica za Vog u video intervjuu tokom Filmskog festivala u Kanu u maju, sećajući se kako je kao dete sklapala „neke od najekstremnijih izgleda“ i isprobavala premijerne haljine svoje mame Melani Grifit.

- Pretpostavljam da je ono što me tera da biram haljinu za crveni tepih - da se u njoj osećam dobro - rekla je tada za Vog.

