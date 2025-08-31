Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KIM KARDAŠIJAN DOŠLA U VENECIJU I OBRUKALA SE: Niko nije mogao da gleda u kreaciju koju je odlučila da ponese! (FOTO)

Kim Kardašijan je stigla u Veneciju, povod je bio okupljanje holivudske elite povodom Filmskog festivala.

1756623343_profimedia-1017895031.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kim Kardašijan je ovog puta zaista preterala.

Za dodelu nagrade Dajana fon Firstenberg, Kim je obukla kombinaciju modne kuće Mezon Marđela, a svi se pitaju da li je ovo moda ili samo još jedno puko skretanje pažnje na sebe.

Na prvi pogled je ova modna kombinacija izgledala kao elegantna haljina, ali kada malo bolje pogledate vidite da je to uski bodi sa širokim naramenicama koji je Kim obukla preko širokih pantalona. 

Preko svega toga ona je nosila plašt, a prolaznici su skretali pogled kada bi videli rijaliti zvezdu jer je pažnja ovog izdanja bila da se skrene pažnja na njene intimne delove tela.

Filmski festival u Veneciji je mesto gde se nose elegantne toalete, a ovo definitivno ne spada u tu kategoriju.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas