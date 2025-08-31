KIM KARDAŠIJAN DOŠLA U VENECIJU I OBRUKALA SE: Niko nije mogao da gleda u kreaciju koju je odlučila da ponese! (FOTO)

Kim Kardašijan je stigla u Veneciju, povod je bio okupljanje holivudske elite povodom Filmskog festivala.

Kim Kardašijan je ovog puta zaista preterala.

Za dodelu nagrade Dajana fon Firstenberg, Kim je obukla kombinaciju modne kuće Mezon Marđela, a svi se pitaju da li je ovo moda ili samo još jedno puko skretanje pažnje na sebe.

Na prvi pogled je ova modna kombinacija izgledala kao elegantna haljina, ali kada malo bolje pogledate vidite da je to uski bodi sa širokim naramenicama koji je Kim obukla preko širokih pantalona.

Preko svega toga ona je nosila plašt, a prolaznici su skretali pogled kada bi videli rijaliti zvezdu jer je pažnja ovog izdanja bila da se skrene pažnja na njene intimne delove tela.

Filmski festival u Veneciji je mesto gde se nose elegantne toalete, a ovo definitivno ne spada u tu kategoriju.