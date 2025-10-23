ONA JE NAJVEĆA MODNA IKONA BLISKOG ISTOKA: Sve što stavi na sebe košta bogatstvo, a sada nosi tašnu kakvih ima samo 1000 na svetu! (FOTO)

Šejha Moza bint Naser je oličenje mode, luksuza i bogatstva na Bliskom istoku, a najnovija modna kombinacija i specijalna tašna su opčinile svet.

Šejha Moza bint Naser, bivša prva dama Katara i majka sadašnjeg emira, važi za jednu od najelegantnijih žena sveta.

Ova princeza Bliskog Istoka Ima 66 godina, sedmoro dece i isto toliko počasnih doktorata. Veoma je lepa, harizmatična i izuzetno bogata. Savršen je primer kako tradicija i luksuz mogu da funkcionišu zajedno, a njena priča fascinira i ljubitelje mode i one koji prate društvene promene u savremenom arapskom svetu.

Šejha Moza bint Naser jedna je od tri zakonite supruge bivšeg katarskog emira, šeika Hamada bin Kalife Al Tanija, i majka sadašnjeg emira, šeika Tamima. Kažu da je najmoćnija žena na Bliskom istoku, u društvu gde su ženska prava često pod znakom pitanja. U svakom slučaju, i tamo i u ostatku sveta, važi za pravu modnu ikonu.

Sve što stavi na sebe vredi čitavo bogatstvo. Na etiketama njenih kreacija najčešće se mogu pročitati imena kao što su Šanel, Dior, Živanši, a posebno Valentino, modna imperija koju je Katar 2012. godine kupio za 700 miliona evra.

Lako je njoj, pomisliće mnogi. Kada živite u zemlji koja se smatra najbogatijom na planeti, lako je zamisliti kako izgleda život porodice Al Tani. Među njihovim posedima su čuvena londonska robna kuća Harods i hotel Kleridž. Kako navodi Forbs, bogatstvo porodice procenjuje se na oko 335 milijardi dolara - naspram toga, imovina britanskog kralja deluje kao prava sitnica.

Šejha Moza poznata je i po impresivnoj kolekciji torbi, ali jedna zauzima posebno mesto. Model “ Doha”, luksuzne kuće Hermès, izrađen je u čast glavnog grada Katara i, kako se veruje, nastao uz lično učešće same šejhe u procesu dizajna.

Napravljeno je samo hiljadu primeraka od nojeve kože, a nekoliko ih je, navodno, poklonila prvim damama i bliskim prijateljicama. NJena omiljena torba je crvena, izrađena od krokodilske kože i ukrašena platinastim i dijamantskim detaljima – često je nosi uz kreacije u istoj boji.

Glamurozna supruga bivšeg emira predvodi brojne inicijative posvećene ženama, deci i obrazovanju. Ipak, najupadljiviji aspekt njenog identiteta jeste besprekoran stil. Verovali ili ne, šejha Moza nema stilistu – kako sama kaže, “ne može da pronađe nikoga ko bi razumeo ono što ona radi”.

(Lepa&Srećna)

