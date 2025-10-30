Oglas
SVI KAŽU DA JE ONA MERILIN MONRO DANAŠNJICE: Žena sa najlepšim grudima ikad, sinoć je na crveni tepih došla gola!

Nije bilo muškarca kojem nije pala vilica kada je video Sidni Svini golu, prekrivenu samo tankom srebrnom tkaninom.

1761809820_profimedia-1049115577.jpg
Foto: Profimedia
Glumica Sidni Svini sinoć je bila pravi hit kada se na crvenom tepihu događaja "Variety Power of Women:Los Angeles" pojavila u prozirnoj srebrnoj haljini koja se pripijale uz njene bujne grudi. 

Golo telo ispod prozirne tkanine jasno se ocrtavalo, i nije bilo osobe koja nije zurila u mladu glumicu, zvezdu serije Euforija. 

Sidni je već neko vreme trn u oku mnogim glumicama koje tvrde da ona nema talenta, nego da dobija uloge zahvaljujući svom izgledu. 

"Imam najlepše grudi Holivuda, pa šta," rekla je u par navrata Sidni Svini koja koristi svojh pet minuta i radi sve što je u njenoj moći da dobije najbolje uloge. 

Tako je pobrala svu pažnju kada se nepozvana pojavila na venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez. NJeni menadžeri kao da su smislili savršeni plan da Sidni upozna "šefa", čoveka koji će snimati filmove u kojima će Sidni glumiti. 

To se pokazalo kao pun pogodak, jer je mlada glumcia pažnju celog sveta skrenula na sebe.

NJena smelost rezultirala je tome da joj na proslavu rođendana dođe Loren Sančez, a sada se priča da će Sidni biti sledeća Bodnova devojka. 

Ostaje nam samo da pratimo kako će se razvijati dalja karijera mlade glumice koja neodoljivo podseća na Merilin Monro.

(Stil)
