KAKO SE SPREMAJU ITALIJANSKE GRISINE? Štapići od testa idealni za uživanje u letnjim večerima

Grisini su jedan od najpoznatijih italijanskih specijaliteta i predstavljaju tanke, hrskave štapiće od testa koji se služe kao predjelo, užina ili dodatak različitim sirevima i namazima.

NJihova jednostavnost i prepoznatljiva hrskavost osvojili su ljubitelje peciva širom sveta, a dobra vest je da ih možete veoma lako pripremiti i kod kuće.

Sastojci:

380 g hlebnog brašna

1 kašičica instant suvog kvasca

200 ml mlake vode + 1 kašika vode

60 ml maslinovog ulja

30 g otopljenog putera

1 i ¼ kašičice soli

maslinovo ulje, voda ili otopljeni puter za premazivanje

susam ili rendani parmezan za posipanje

Priprema:

1. korak: Mešenje testa

U većoj posudi pomešajte brašno, suvi kvasac, mlaku vodu, maslinovo ulje, otopljeni puter i so. Mesite nekoliko minuta dok ne dobijete glatko i elastično testo.

2. korak: Odmaranje

Pokrijte posudu kuhinjskom krpom ili providnom folijom i ostavite testo da narasta oko jedan sat, odnosno dok ne udvostruči volumen.

3. korak: Oblikovanje

Rernu zagrejte na 190 stepeni, a dva pleha obložite papirom za pečenje. Nadošlo testo podelite na 24 jednaka dela. Svaki komad oblikujte u tanke valjke dužine oko 25 centimetara. Poređajte grisine na pripremljene plehove, ostavljajući malo razmaka između njih jer će tokom pečenja blago narasti.

4. korak: Pečenje

Po želji ih premažite maslinovim uljem, vodom ili otopljenim puterom, a zatim pospite susamom ili rendanim parmezanom. Pecite ih 20 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i postanu potpuno hrskavi.

5. korak: Hlađenje

Izvadite ih iz rerne i ostavite da se potpuno ohlade na rešetki. Čuvajte ih u dobro zatvorenoj posudi kako bi zadržali hrskavost.

Za autentičan italijanski doživljaj, grisine poslužite uz pršutu, masline, kremasti sir, domaći pesto ili omiljeni umak. Savršeni su i kao grickalica uz čašu vina.

(Stvar ukusa)

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