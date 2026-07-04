KAKO SE SPREMAJU ITALIJANSKE GRISINE? Štapići od testa idealni za uživanje u letnjim večerima

Grisini su jedan od najpoznatijih italijanskih specijaliteta i predstavljaju tanke, hrskave štapiće od testa koji se služe kao predjelo, užina ili dodatak različitim sirevima i namazima.
NJihova jednostavnost i prepoznatljiva hrskavost osvojili su ljubitelje peciva širom sveta, a dobra vest je da ih možete veoma lako pripremiti i kod kuće.
Sastojci:
- 380 g hlebnog brašna
- 1 kašičica instant suvog kvasca
- 200 ml mlake vode + 1 kašika vode
- 60 ml maslinovog ulja
- 30 g otopljenog putera
- 1 i ¼ kašičice soli
- maslinovo ulje, voda ili otopljeni puter za premazivanje
- susam ili rendani parmezan za posipanje
Priprema:
1. korak: Mešenje testa
U većoj posudi pomešajte brašno, suvi kvasac, mlaku vodu, maslinovo ulje, otopljeni puter i so. Mesite nekoliko minuta dok ne dobijete glatko i elastično testo.
2. korak: Odmaranje
Pokrijte posudu kuhinjskom krpom ili providnom folijom i ostavite testo da narasta oko jedan sat, odnosno dok ne udvostruči volumen.
3. korak: Oblikovanje
Rernu zagrejte na 190 stepeni, a dva pleha obložite papirom za pečenje. Nadošlo testo podelite na 24 jednaka dela. Svaki komad oblikujte u tanke valjke dužine oko 25 centimetara. Poređajte grisine na pripremljene plehove, ostavljajući malo razmaka između njih jer će tokom pečenja blago narasti.
4. korak: Pečenje
Po želji ih premažite maslinovim uljem, vodom ili otopljenim puterom, a zatim pospite susamom ili rendanim parmezanom. Pecite ih 20 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i postanu potpuno hrskavi.
5. korak: Hlađenje
Izvadite ih iz rerne i ostavite da se potpuno ohlade na rešetki. Čuvajte ih u dobro zatvorenoj posudi kako bi zadržali hrskavost.
Za autentičan italijanski doživljaj, grisine poslužite uz pršutu, masline, kremasti sir, domaći pesto ili omiljeni umak. Savršeni su i kao grickalica uz čašu vina.
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