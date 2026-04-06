BIZARNA PRIČA ZALJUBLJENE ASTRONAUTKINJE KOJA JE IZGUBILA SVE: Stavila je pelene, naoružala se i krenula za rivalkom (FOTO)

Jedna od najpoštovanijih žena u njenoj oblasti, koja je imala priliku da boravi u svemiru, preko noći je ostala bez karijere, ugleda i supruga, a njen slučaj je donekle inspiracija i za poznati film s Natali Portman u glavnoj ulozi.

Ovih dana, tokom misije Artemis II kojom NASA vraća ljude u blizinu Meseca, često možemo čuti da su i astronauti samo ljudi, a jedan od odličnih primera je Lisa Novak i njena neobična priča.

Američka aeronautička inženjerka je služila kao pilotkinja i oficirka u mornarici, a 1996. godine ju je NASA odabrala za grupu astronauta 16, nakon što se kvalifikovala za misije u robotici.

Letela je u svemir na spejs šatlu Diskaveri 2006. godine, kada je bila odgovorna za upravljanje robotskim rukama šatla i Međunarodne svemirske stanice.

Međutim, i pored blistave karijere i velike hrabrosti, za njeno ime se često vezuje incident koji je usledio naredne, 2007. godine.

Zaljubila se u drugog astronauta iako su oboje bili zauzeti

Lisa je od 1998. godine bila u braku s Ričardom Novakom, kog je upoznala na Pomorskoj akademiji, a još je bila udata za njega kad se upustila u aferu sa astronautom Vilijamom Ofelajnom.

Oni su bili deo istog pripremnog programa u Kanadi, a po povratku u Hjuston su započeli vezu koju su pokušavali da sakriju jer su mogli da budu optuženi za ponašanje nedolično za oficire, što uključuje i preljubu, prema američkom Jedinstvenom kodeksu vojnog pravosuđa.

Ofelajnova supruga je pronašla njihovu prepisku i podnela zahtev za razvod, a po okončanju ovog braka on je preselio u mali stan i dao Lisi Novak ključ. Ona je provodila mnogo vremena u ovom stanu i sve komšije su je znale.

LJubavnik je našao drugu

Kako je vreme prolazilo, njen brak s Ričardom je bio osuđen na propast, ali je i veza s Ofelajnom počela da se hladi. Lisa je, međutim, nastavila da ga zove skoro svaki dan, pisali su mediji, čak i nakon što je on započeo vezu s kapetankom američkog vazduhoplovstva Kolin Šipman.

Ofelajn je obavestio Lisu o tome i pomislio je kako je to odlična prihvatila i da bi mogli da ostanu prijatelji, a dvoje astronauta je nastavilo zajedno da trenira za dotvorornu biciklističku trku. Kolin Šipman navodno nije bila oduševljena njihovim prijateljstvom i tražila je da Lisa odnese svoj bicikl, koji je stajao kod Ofelajna. A onda je situacija eskalirala.

Lisa Novak, nekadašnja astronautkinja i jedna od najcenjenijih žena na planeti u njenoj oblasti, uhapšena je 2007. godine zbog napada na Kolin, a detalji su razlog što ovaj incident nikad neće biti zaboravljen.

Napad astronautkinje na suparnicu

Lisa se, naime, prerušila, stavila periku i obukla mantil, spakovala nož i uputila se na aerodrom na Floridi kako bi pronašla svoju rivalku Kolin Šipman. U tom trenutku 43-godišnja majka troje dece je vozila celu noć Teksasa do floridskog Međunarodnog aerodroma u Orlandu kako bi pokušala da otme Kolin, navela je policije, a tokom vožnje je čak nosila pelene da ne bi morala da pravi pauze zbog odlaska u toalet. Tako je bila sigurna da joj Kolin neće umaći i odleteti.

Naoružana sklopivim nožem sa sečivom dugačkim 10 centimetara, čeličnim čekićem, vazdušnom puškom i biber-sprejem (dok je imala i kese za smeće i crne rukavice pri ruci!), pratila je svoju suparnicu do garaže na aerodromu.

Oštrooka Kolin Šipman je primetila da je neobično obučena žena prati, pa je požurila u svoj automobil, a Lisa Novak je pokušala da ga otvori i lupala po prozoru. Vikala je da joj treba prevoz i telefon za poziv, a kad je Kolin otvorila prozor, Lisa ju je poprskala biber-sprejem po licu, saopštilaje policija.

Žrtva je ipak uspela da se odveze i dobije pomoć, a Lisa Novak je potom viđena kako baca sve sporne predmete u kantu za smeće. Uskoro je, međutuim, uhapšena.

Kako je Lisa istakla, ona nije planirala da povredi Kolin, već je "samo želela da uplaši gospođicu Šipman i porazgovara s njom". Vazdušni pištolj je ponela kako bi je ubedila da popričaju, istakla je astronautkinja.

Ostala bez muža, posla, ugleda...

Na suđenju se izjasnila krivom po optužbama za pokušaj ubistva i pokušaj otmice, a osuđena je na uslovnu kaznu i nošenje elektronske narukvice za praćenje kretanja. Prema sudskoj dokumentaciji, astronautkinji su dijagnostikovani Aspergerov sindrom, opsesivno-kompulsivni poremećaj i, u trenutku napada, depresivna epizoda i "kratki psihotični poremećaj sa izraženim stresorima".

U međuvremenu je slučaj vraćan na početak, kazne su preinačavane, a Lisa Novak je u zatvoru provela dva dana. Na kraju je priznala krivicu za provalu i nanošenje telesnih povreda i osuđena je na godinu dana uslovne kazne i dva dana zatvora koje je već odslužila.

– Iskreno mi je žao što sam izazvala strah i nesporazum i što sam se izložila javno... Nadam se da ćemo moći da nastavimo dalje u privatnosti – istakla je Lisa Novak u izvinjenju Kolin Šipman nakon što su se direktno suočile.

Astronautkinja se 2008. godine i zvanično razvela od supruga, a u međuvremenu ju je NASA otpustila zbog ovog incidenta.

Mediji su se dugo i detaljno bavili ovom pričom, tabloidi nazivali Novakovu astronut ("astro-ludača"), a njena priča je postala i deo pop kulture, pa se više puta pominjala u TV serijama. Neobični slučaj Lise Novak je, inače, donekle inspiracija za film "Lusi na nebu", u kom glavnu ulogu igra Natali Portman.

Danas je ona u ranim šezdesetim i vodi tih i povučen život u Teksasu.

(Glossy)

