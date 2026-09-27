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PRINC HARI U NOVOM INTERVJUU O PRESELJENJU U BRITANIJU: "Sjajno je ponovo biti na čvrstom tlu"

Princ Hari se sa suprugom Megan Markl i decom vratio kući krajem avgusta.

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Foto: Profimedia/ Godowski/MediaPunch
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Vojvoda od Saseksa je u nedavnom intervjuu izneo najnovije informacije o školovanju svoje dece, princa Arčija i princeze Lilibet. Mladi članovi kraljevske porodice, koji su se prošlog meseca preselili u Ujedinjeno Kraljevstvo, već su morali da promene školu zbog izveštaja o ugroženoj bezbednosti.

Sada je princ Hari, u razgovoru za kanadsku mrežu CTV, otkrio da sve ide sjajno nakon što se porodica 26. avgusta vratila u Britaniju.

- Deca su srećna u školi, a to mi pruža priliku da se zaista posvetim Inviktus igrama u Birmingemu.

Govoreći o svom povratku, Hari je dodao:

- Sjajno je ponovo biti na britanskom tlu. Zapravo, sjajno je ponovo biti na čvrstom tlu - opisao je Hari svoj povratak kući. 

Iz kuće CTV su naveli da su pitali vojvodu šta je podstaklo porodicu na preseljenje, a on je odgovorio da je u pitanju „mnogo razloga”, ali nije ulazio u detalje, napominjući da ne želi da skreće pažnju sa svojih napora da prikupi novac za kanadske dobrotvorne organizacije koje pomažu vojnim veteranima.

Hari je u nedavnom razgovoru za magazin Hello ispričao da ima veoma ispunjen raspored od kad se vrato u Veliku Britaniju. 

- U poslu smo. Deca su u školi. Srećni smo. I kao što sam rekao, sjajno je ponovo biti na britanskom tlu i radujem se Birmingemu sledeće godine za Igre nepokornih koje predstoje.

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