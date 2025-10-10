ODLUČILI DA OKRENU LIST: Princ Hari i Megan Markl imaju tajni plan i sve je počelo njenim dolaskom u Evropu

Spekuliše se da će vojvotkinja uskoro doći pred kraljevsku porodicu "doći noseći skromnost na tacni"

Megan Markl i princ Hari navodno planiraju pomirenje s britanskom kraljevskom porodicom u okviru tajnog plana nazvanog "Projekat Otopljavanje".

Kako piše urednik Dejli mejla Ričard Iden, bivša glumica serije "Odelo" započela je svoj plan da "omekša" odnose sa otuđenim članovima porodice, ali i sa "britanskim narodom", pojavivši se na Nedelji mode u Parizu protekle subote.

– Meganin boravak u Francuskoj bio je deo plana establišmenta – naveo je novinar u tekstu objavljenom u četvrtak.

– Ima li boljeg prizora od onog na kojem je dočekuju poljupcima pripadnici evropske modne elite i legendarna urednica Voga, dama Ana Vintur? – dodao je.

Prema Idenu, "Projekat Otopljavanje" ima za cilj da "otopi neprijateljstvo", oslanjajući se na navodni uspeh Harijeve posete Britaniji prošlog meseca, kada je imao humanitarne angažmane i, što je posebno značajno, bio pozvan na čaj u Klarens haus kod kralja Čarlsa.

To je bio njegov prvi susret s ocem posle 19 meseci.

Iden je dodao i da je Hari (41) nakon toga otputovao iz Velike Britanije u Kijev, gde je putovao istim vozom kao i ministarka spoljnih poslova Iveta Kuper, koja, kako se navodi, gaji veliko poštovanje prema vojvodi od Saseksa i "želi da ima veću ulogu u javnom životu".

Tokom boravka u inostranstvu, Hari je za Gardijan izjavio da se nada da će u Britaniju uskoro moći da dovede Megan (44) i njihovu decu, princa Arčija (6) i princezu Lilibet (4), nakon što su im ranije ove godine oduzeta prava na obezbeđenje.

– Ove nedelje napravili smo važan korak ka tome – rekao je Hari tom prilikom.

Prema Idenovim navodima, sledeći korak u planu slavnog para jeste zajednička poseta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Insajder blizak paru izjavio je za Dejli mejl da će Megan posetiti Britaniju do kraja godine, uz duhoviti komentar da će "doći noseći skromnost na tacni".

Predstavnici Megan Markl i princa Harija nisu odmah odgovorili na zahtev Pejdž Siks magazina za komentar.

Podsetimo, Megan i Hari su u zategnutim odnosima s kraljevskom porodicom još od 2020. godine, kada su se odrekli svojih kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Države.

Godinu dana kasnije, u intervjuu s Oprom Vinfri, izneli su niz šokantnih tvrdnji o porodici, dok je Hari u svojim memoarima Rezerva iz 2023. godine dodatno produbio razdor otkrivajući neugodne detalje o ocu Čarlsu i bratu, princu Vilijamu.

Početkom ove godine, vojvoda je izrazio želju za pomirenjem, ali je priznao da neki članovi "verovatno nikada neće oprostiti" zbog "mnogih stvari" koje su se dogodile.

Napetost je dodatno porasla u maju, kada su Hari i Megan izgubili pravo na policijsku zaštitu tokom boravka u Britaniji.

Nakon te odluke, Hari je izjavio za BBC njuz da mu "nedostaje dom", ali da "ne vidi način" da bi svoju suprugu i decu mogao da dovede u Britaniju "bez adekvatne zaštite".

