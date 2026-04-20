Ovo je njena godina - En Hatavej je najlepša žena na svetu: Magazin "Pipl" njoj dodelio laskavu titulu (FOTO)

Kada je reč o svetu Holivuda, En Hatavej se definitivno najviše izdvaja ove godine, a sada je ponela i titulu Najlepše žene na svetu prema magazinu Pipl.

NJena bezvremenska elegancija, prirodni šarm i harizma koja osvaja na prvi pogled učinili su je savršenim izborom za ovu prestižnu titulu. Iza osmeha koji pleni krije se spoj talenta, samopouzdanja i autentičnosti, zbog čega je En inspiracija ženama širom sveta.

Od svoje uloge u filmu „Dnevnici princeze“ iz 2001. godine, do blokbastera poput „Alise u zemlji čuda“ i „Jadnika“, za koji je osvojila Oskara, Hatavej je postala jedna od najtraženijih glumica u Holivudu. Samo ove godine će se pojaviti u pet filmova, uključujući i dugoočekivani nastavak „Đavo nosi Pradu 2“.

En Hatavej danas ima 43 godine, a gledajući trejler za drugi deo kultnog filma, mnogi će se složiti da dve decenije od prvog dela, izgleda kao da nije ostarila ni dana.

- Morate biti ozbiljniji u vezi sa tim kako brinete o sebi. Mislim da kada ste u 40-im, imate priliku da vidite kako su određene odluke urodile plodom tokom vremena. I tako možete proceniti da li želite da nastavite da donosite te odluke ili želite da donesete nove. Jedna od stvari koje volim kod četrdesetih je to što se više ne zanosim toliko stvarima. Sada zaista cenim opuštenost. Teško ju je postići, i zaista je cenim - kaže En za Pipl o starenju.

En važi za jednu od najbolje obučenih žena na svetu, a kako kaže, tajna njenog svakodnevnog stila je jednostavnost:

- Farmerke jako volim, a obično ih nosim sa majicom i kaubojskim čizmama. A kada mogu da se izvučem bez džempera, obično nosim kožnu jaknu uz to. Stavite naočare za sunce i izađite napolje - savetuje En.



