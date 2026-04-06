PREMINUO "KUM TEKSASA" - čovek koji je farmerke pretvorio u luksuz

Čovek koji je stvorio modne brendove "Diesel" i "Replay", Adriano Goldšmid, italijanski dizajner preminuo je u nedelju u Italiji u 82. godini nakon borbe sa rakom.

Iza njega stoje kultni brendovi kao što su Diesel, Reply, Gap 1969, AG i Goldsign, a Goldšmid je ostavio nasleđe koje je transformisalo džins od praktične radne odeće u temelje visoke mode.

Tokom karijere koja je trajala više od pet decenija, Goldšmid jje pionirski radio na premium džinsu, mentorisao buduće lidere u industriji i zalagao se za održivost dugo pre nego što je ona postala globalni imperativ.

Goldšmidovo putovanje u modni svet počelo je početkom 1970-ih, kada ga je prijatelj podstakao da prodaje uvezene džinse okupljenim ljudima ispred popularnog noćnog kluba. Vodeći svoju prvu prodavnicu, King’s Shop, u alpskom odmaralištu Kortina d’Ampeco, on je služio međunarodnoj, imućnoj klijenteli koja je tražila retku i posebnu modu. NJegov instinkt za inovacije brzo ga je izdvojio.

Godine 1974. lansirao je Daily Blue, brend teksasa koji je uveo nove krojeve, boje i — što je najznačajnije — višu cenu koja je pomogla da se farmerke uzdignu u sferu modnog dizajna.

- Daily Blue je bio važan ne samo zbog prodaje i uspeha, već i zato što je imao veoma jak uticaj u modnom biznisu - rekao je Goldšmid u intervjuu za SJ Denim 2023. godine.

U suštini, u to vreme, modna industrija teksasa je počela.

Uprkos tome što nije imao formalno obrazovanje iz dizajna, Goldschmied je od samog početka prihvatao eksperimentisanje.

- Očigledno, nisam imao nikakvu pripremu - rekao je.

- Nisam znao ništa o dizajnu, ništa o konstrukciji i dizajnu odeće….Ta prva proizvodnja podrazumevala je odlazak u prodavnicu tkanina u mom rodnom gradu, kupovinu ludih tkanina po veoma visokoj ceni i prolazak kroz proizvodnju sa svojim krojačem.…Proizvod je bio izuzetno skup, i na neki način, slučajno sam stvorio premium teksas - dodao je.

(Telegraf)