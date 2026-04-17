Vodi tešku životnu bitku, od marta meseca je u bolnici: Tajna hospitalizacija omiljene holivudske zvezde

Nije poznato je li boravak glumice Kristine Eplgejt u bolnici povezan s bolešću s kojom ona živi već godinama, a njen portparol odbija da komentariše vesti o hospitalizaciji.

Holivudska glumica Kristina Eplgejt (54) navodno je hospitalizovana u Los Anđelesu, javlja američki TMZ.

Zvezda sitkoma "Bračne vode" živi s multiplom sklerozom, koja joj je dijagnostikovana 2021. godine, a mediji tvrde da je u bolnici od kraja marta.

Nije poznato je li hospitalizacija Kristine Eplgejt povezana sa pomenutim stanjem ili je razlog nšto drugo, a njen predstavnik za medije nije želeo da podeli detalje.

– Ne želim da komentarišem je li u bolnici ili kako se leči. Ona ima dugu istoriju komplikovanih medicinskih stanja, o kojima govori otvoreno, što smo videli u njenim memoarima i podkastu – istakao je PR glumice.

Godine borbe Kristine Eplgejt

Kristina Eplgejt je nedavno u više navrata pričala o svom stanju kako bi podigla svest o ozbiljnosti multiple skleroze, a podelila je i kako sada izgleda njen život.

– Ne izlazim više iz kuće – priznala je Kristina sa suzama u očima u podkastu Konana O'Brajena. – Kad bi ljudi videli kako zaista izgleda moj dan, ne bi mogli da podnesu. Jer ni ja ne mogu.

Svakodnevne stvari, poput odlaska u toalet, opisala je kao hodanje po "iglama i vreloj lavi".

Ona, dodaje, pokušava da, kad god može, živi normalno i vozi svoju 15-godišnju ćerku Sejdi u školu.

– Želim da je odvedem, to mi je najdraži deo dana, samo za nas dve. Kažem sebi: "Samo je odvedi bezbedno i vrati se kući da bi mogla ponovo da legneš u krevet" i uradim to – kaže ona.

Glumica je napisala memoare u kom se osvrće na svoje zdravstvene probleme, knjizu nazvanu "Ti sa tužnim očima", a u njima poručuje da "više nema strpljenja za s***a".

– Moj život nije obmotan mašnicom. Životi ljudi su ponekad j****o loše. Zato sam iskrenija, koliko god je moguće – kaže ona o svom otvorenom razgovoru o ovoj bolesti.

