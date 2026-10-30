14 GODINA JE OSTALA U BRAKU, A DANAS SE KAJE ZBOG JEDNOG: Šeron Horgan otvorila dušu (FOTO)

Priča Šeron Horgan pokazuje da olakšanje i tuga mogu da postoje istovremeno.

Glumica Šeron Horgan, zvezda serije "Za dobrobit tvoje sestre", danas ne krije koliko joj je prijao život nakon razvoda. Ipak, posle 14 godina braka ostalo je jedno veliko žaljenje, što nije ranije skupila hrabrost da napusti odnos za koji je osećala da odavno više ne funkcioniše.

Ponekad se veza završi mnogo pre nego što partneri donesu konačnu odluku o rastanku. LJudi ostaju zajedno zbog dece, osećaja dužnosti, straha od osude ili nade da će se stvari ipak promeniti. Upravo o takvom iskustvu govorila je irska glumica u podkastu Elizabet Dej „Kako ne uspeti“, o čemu je pisao magazin Woman&Home.

Šeron je bila u braku sa televizijskim producentom Džeremijem Rejnberdom 14 godina, a par se razveo 2019. godine. Danas priznaje da je srećnija nego ranije, ali da je i dalje muči pomisao na vreme koje je provela u odnosu koji više nije donosio ono što je oboma bilo potrebno.

Glumica je otvoreno govorila o pomešanim osećanjima koja su je pratila nakon razvoda. S jedne strane, prija joj novo životno poglavlje, dok je s druge ljuta na sebe što ranije nije prepoznala da je vreme za promenu.

NJeno najveće žaljenje nije to što se brak završio, već što je toliko dugo ostala u vezi koja, kako je kasnije shvatila, više nije bila dobra ni za nju ni za partnera.

Šeron je bila u braku sa televizijskim producentom Džeremijem Rejnberdom 14 godina, a par se razveo 2019. godine. Danas priznaje da je srećnija nego ranije, ali da je i dalje muči pomisao na vreme koje je provela u odnosu koji više nije donosio ono što je oboma bilo potrebno. Glumica je otvoreno govorila o pomešanim osećanjima koja su je pratila nakon razvoda. S jedne strane, prija joj novo životno poglavlje, dok je s druge ljuta na sebe što ranije nije prepoznala da je vreme za promenu. NJeno najveće žaljenje nije to što se brak završio, već što je toliko dugo ostala u vezi koja, kako je kasnije shvatila, više nije bila dobra ni za nju ni za partnera.

- Imate samo jedan život, a nemate vremena da ga trošite na nešto što ne funkcioniše - poručila je glumica.

NJene reči nisu poziv da se odustane od odnosa čim naiđu problemi. Naprotiv, one podsećaju na važnost prepoznavanja trenutka kada dugotrajno nezadovoljstvo više nije prolazna kriza, već znak da je potrebna ozbiljna promena.

Osećaj dužnosti i strah od osude sprečavali su je da ode

Jedan od razloga zbog kojih je ostajala u braku bile su predstave o porodici i razvodu koje je usvojila tokom odrastanja. Glumica je ukazala na uticaj katoličkog vaspitanja i uverenja da brak treba sačuvati gotovo po svaku cenu.

Čak i kada je osećala da njihov odnos nema budućnost, bilo joj je teško da postupi u skladu sa sopstvenim osećanjima. Odluku o odlasku mogu da otežaju i strah od osude okoline, finansijska neizvesnost, navika i bojazan od života koji dolazi posle velike promene.

Ponekad ne postoji jedan presudan događaj koji označi kraj veze. Umesto toga, nezadovoljstvo se gomila godinama, dok postepeno ne postane jasno da partneri više ne mogu da pronađu zajednički put.

Sećanje na ćerku koje je i danas boli

Iako danas govori o olakšanju koje joj je doneo život nakon razvoda, Šeron posebno teško pada jedno sećanje povezano sa ćerkama.

Glumica je ispričala da je njena najmlađa ćerka jednom otišla u drugu sobu i tamo sama plakala. Roditelji su pokušavali da joj objasne šta se događa, razgovarali su sa njom i pripremali je za promene koje su sledile. Ipak, prizor deteta koje samo proživljava tugu ostao je duboko urezan u njeno pamćenje.

Horgan je priznala da bi volela da je ranije razumela koliko je važno da deca odrastaju uz primer zdravog odnosa. To, međutim, ne znači da roditelji treba da ostanu zajedno po svaku cenu.

Za dete nije važno samo da li majka i otac žive pod istim krovom, već i kakvu atmosferu stvaraju, da li među njima postoji poštovanje i da li se dete oseća sigurno da govori o svojim emocijama.

(Glossy)

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