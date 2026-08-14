3 FRIZURE UZ KOJE ĆETE IZGLEDATI ZNATNO MLAĐE: Poznate dame ih obožavaju

Nekada je važilo da kako starimo treba da biramo frizure „prikladne za naše godine". Danas neke od najglamuroznijih slavnih ličnosti dokazuju da godine ne moraju biti presudne prilikom odabira frizure.

Uzmimo za primer Demi Mur, Naomi Kembel i Dženifer Aniston. Sve tri su odavno prešle pedesetu, a i dalje nose frizure kakve su nosile i u 20-im, dugačku i puštenu kosu, ne obazirući se na uvreženo mišljenje da starenje podrazumeva prelazak na kratku frizuru.

- Veliki faktor za mlađi izgled je zdravlje kose. Osiguravanje zdravlja kose igraće veliku ulogu u mlađem koji vam daje sama frizura - savetuje Viktorija Pejnting frizer i edukator za britanski Hello.

Ipak, koje frizure mogu učiniti da izgledamo mlađe?

Bob frizura za efekat prirodnog podizanja crta lica

Svake godine slušamo o povratku bob frizure, ali ona se zapravo ne vraća, već se iznova osmišljava, i to s dobrim razlogom.

- Bob može imati efekat prirodnog podizanja crta lica zahvaljujući snažnoj i jasnoj liniji koju stvara oko njega - objašnjava frizerka Melisa Timperli, ističući da je ključno odabrati pravu dužinu na kojoj će se bob završavati.

- Položaj te linije je veoma važan. Bob ošišan na dužinu koja odgovara konkretnoj osobi može istaći liniju vilice, otkriti vrat i stvoriti iluziju podignutijih crta lica.

Stepenovi koji uokviruju lice i ističu njegove crte

Ponovo se osvrćemo na kraljicu frizura, Dženifer Aniston, koja je tokom cele svoje karijere nosila stepenaste frizure različitih stilova, dokazujući da su stepenovi svestran izbor za postizanje mladolikog izgleda kose – i idealno rešenje ako želite da promenite svoj imidž.

- Mnogi ljudi misle da je šišanje kose jedini način da promenite svoj izgled, ali to nije uvek slučaj. Možda vam je potrebno samo malo slojevitosti na prednjem delu kako biste ublažili crte lica - savetuje Viktorija.

Slojevi su odlični za dodavanje mekoće, pokreta i oblika, ali je ključan njihov raspored.

- Umesto da jednostavno dodajem slojeve po celoj kosi, ja gledam gde želim da stvorim pokret, gde želim da zadržim težinu i koje crte želim da naglasim.

Dugačka kosa za mladalački izgled

Sve dok ste spremni da brinete o svojoj kosi, nema razloga da je skaraćujete kako imate više godina.

- Ključno je da se uverite da dužina i dalje ima oblik, pokretljivost i zdrave krajeve - kaže Melisa.

- Često se fokusiram na oblikovanje kose oko lica uz istovremeno očuvanje punoće duž ivica. To pruža pokretljivost i mekoću, a da se pritom krajevi nepotrebno ne stanjuju.

Ipak, ona naglašava da je, kada je reč o lepoj dugoj kosi, zdravlje na prvom mestu.

- Kada je u pitanju duga kosa, stanje vlasi je podjednako važno kao i sama frizura. Zdravi krajevi, sjaj i pokretljivost uvek čine da kosa deluje svežije.