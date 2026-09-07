AMAL PROŠETALA VENECIJOM U SUKNJI I POKAZALA SAVRŠENE NOGE: Klunijeva žena nikad bolje nije izgledala! (FOTO)

Amal Kluni boravi u Veneciji trenutno i suprugu pruža podršku, ali istovremeno i oduševljava modnim izdanjima na crvenom tepihu i onim koje bira za običnu šetnju.

Holivudski par, Džordž i Amal Kluni, prava su senzacija u Veneciji. Proslavljeni glumac je na Filmskom festivalu dobio i prestižnu nagradu, dok je njegova supruga radila ono u čemu je najbolja – blistala u pažljivo biranim modnim izdanjima i ponovo bila najlepša.

Iako je crveni tepih glavno mesto na kom možemo da uživamo u izdanjima slavnih lepotica, paparaci ih često uhvate i tokom neobavezne šetnje, kao sada Džordža i Amal.

Foto: SplashNews.com, Splash

Zgodna advokatica je za tu priliku odabrala ležerno, ali ništa manje primetno izdanje. Prošetala je u lepršavoj Elie Saab suknji sa prorezom koji je istakao zanosnu figuru i duge noge, a sve je upotpunila vrtoglavo visokim sandalama sa platformom i crnom majicom sa debljim bretelama.

Kaiš i torba su iste nijanse kao sandale, a naočare za sunce su zaokružile ovo savršeno izdanje za kraj leta. Pored nje je blistao i Kluni, koji je odabrao svetle pantalone i teget majicu, a ruku svoje supruge nije ispustio ni za trenutak.

Venecija je omiljena destinacija ovom holivudskom paru, a 2014. godine su baš u tom gradu izgovorili i sudbonosno "da".

(Super žena)

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