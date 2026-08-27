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BANKROTIRALA MAČKA KARLA LAGERFELDA: Verovalo se da joj je dizajner ostvio milione

Čupet je nekada živela životom na kojem bi joj pozavidele i mnoge svetske zvezde.

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Foto: Profimedia/ JENS KALAENE
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Danas je sa bivšom domaćicom Karla Lagerfelda, a priča o milionima koje je navodno nasledila mnogo je komplikovanija nego što se godinama pričalo.

Čupet, slavna mačka pokojnog modnog velikana Karla Lagerfelda, godinama je važila za najbogatiju mačku na svetu. Privatni avioni, luksuzne posude, lična nega i život koji je više podsećao na hotel sa pet zvezdica nego na običan mačji dom bili su deo njene svakodnevice.

Nakon Lagerfeldove smrti 2019. godine, počele su da kruže priče da je svojoj mezimici ostavio najmanje 1,5 miliona dolara. Dizajner, dugogodišnji kreativni direktor Brenda Chanel, nikada nije skrivao koliko je bio vezan za Čupet i često je govorio o njoj sa posebnom nežnošću.

Ipak, priča o njenom nasledstvu očigledno nije bila baš tako jednostavna.

Danas 14-godišnja Čupet živi sa Lagerfeldovom nekadašnjom domaćicom Fransoa Kakote, koja se o njoj brinula još dok je dizajner bio živ. Ona je za The Atlantic otkrila da od navodnog nasledstva nisu dobili „apsolutno ništa“. Kako tvrdi, morala je da angažuje skupe advokate kako bi pokušala da ostvari prava na sredstva i sprovede Lagerfeldove želje.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da francuski zakon ne dozvoljava životinjama da direktno naslede novac ili nekretnine. Zato novac mora biti ostavljen osobi koja će se o životinji brinuti. A Lagerfeldova zaostavština i dalje je predmet pravnih sporova.

Danas Čupet živi u pariskom stanu sa Fransoom, njenim mužem, decom i još jednom udomljenom mačkom. To je prilično drugačiji život od onog koji je imala uz Lagerfelda, ali njena nova porodica tvrdi da joj ništa važno ne nedostaje.

Čupet je, naravno, mnogo više od obične mačke. Bila je prava modna zvezda – pojavljivala se u kampanjama, reklamama i časopisima, a Lagerfeld ju je pretvorio u jednu od najpoznatijih životinja modne industrije.

 (Ženski magazin)

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