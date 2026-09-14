DžENIFER GARNER OTRILA ŠTA UVEK IMA U ZAMRIZIVAČU: Ovo je njen trik za brze i zdrave porodične obroke (VIDEO)

Glumica najviše voli kad ima svoje voće i povrće, pa se trudi da što više toga ostavi i za zimu

Dženifer Garner odavno nije poznata samo kao uspešna holivudska glumica. Tokom godina postala je i strastvena ljubiteljka kuvanja, redovno deli recepte sa pratiocima na društvenim mrežama, sarađuje sa poznatim kulinarskim imenima i učestvuje u projektima vezanim za zdravu ishranu.

Zato ne čudi što je javnost zainteresovana i za njene navike u kuhinji. Magazin EatingWell nedavno je otkrio šta se sve nalazi u zamrzivaču slavne glumice, a lista namirnica pokazuje da Dženifer veliku pažnju posvećuje praktičnosti, organizaciji i domaćim obrocima.

Namirnice koje uvek ima pri ruci

U njenom zamrzivaču nalaze se osnovni sastojci koji omogućavaju brzo pripremanje ručka ili večere bez odlaska u prodavnicu. Među njima su domaća pileća supa, mlevena ćuretina, pileća prsa bez kostiju, grašak, banane, limunov sok i domaći paradajz sos.

Pored toga, Dženifer čuva i nekoliko gotovih obroka, kao i zamrznute mešavine voća i povrća koje može da iskoristi kada nema mnogo vremena za kuvanje.

Posebna ljubav prema voću

Jedna od stvari po kojima se njen zamrzivač izdvaja jeste velika količina voća. Garner zamrzava plodove sa svog imanja, uključujući breskve, nektarine, šljive i kajsije.

Tu su i bobičasti plodovi koje kupuje na pijaci ili ubere tokom sezone, jagode, kupine, borovnice i trešnje. Na taj način može da uživa u omiljenom voću tokom cele godine, bilo da ga koristi za smutije, kolače, doručak ili zdrave grickalice.

Naravno, uvek se pronađe i malo mesta za omiljeni sladoled.

Tajna brzih večera – domaća pica

Najvredniji deo njenog zamrzivača nisu skupe namirnice, već domaće testo za picu i paradajz sos.

Glumica je otkrila da je ovu naviku nasledila od majke, koja je često držala unapred pripremljenu picu spremnu za pečenje kada bi dan bio posebno naporan.

Dženifer danas radi isto. Uvek ima spremno testo i sos, pa uz nekoliko dodataka može za kratko vreme da pripremi toplu, domaću večeru za celu porodicu.

Ovaj jednostavan trik omogućava da se izbegne kupovina industrijskih zamrznutih pica, a da se ipak za svega nekoliko minuta na stolu nađe ukusan obrok.

Organizacija umesto gomilanja hrane

Garner ne koristi zamrzivač kao mesto za odlaganje nasumičnih namirnica. Svaka stvar ima svoju svrhu i unapred je namenjena određenom obroku.

Zamrznuto povrće koristi za pripremu činija sa pirinčem, tortilja i kesadilja, dok domaća pileća supa često postaje osnova za ukusne čorbe i supe, uključujući njenu omiljenu minestrone.

Meso je spremno za brzu večeru, voće za doručak ili desert, a sastojci za picu čekaju dane kada porodici treba jednostavno i brzo rešenje.

Pametan pristup kuvanju

Filozofija Dženifer Garner veoma je jednostavna, umesto da skladišti gotovu i prerađenu hranu, ona u zamrzivaču čuva sastojke za buduće obroke.

Zahvaljujući dobroj organizaciji, u svakom trenutku može da pripremi zdrav domaći obrok bez stresa i dodatne kupovine. Upravo zato njen zamrzivač više podseća na pažljivo osmišljenu porodičnu ostavu nego na mesto prepuno zamrznute hrane iz prodavnice.

Ovakav način planiranja obroka ne samo da štedi vreme i novac, već pomaže i da porodica svakodnevno uživa u kvalitetnijoj i nutritivno bogatijoj ishrani.

(Glossy)

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