GLUMICA KOJU SVI OBOŽAVAJU ŠOKIRALA IZGLEDOM: Uvek je bila prirodna i puna samopouzdanja, šta joj je ovo trebalo?

Ema Stoun (36) pojavila se na modnoj reviji čuvenog brenda "Louis Vuitton" za proleće/leto 2026 na Nedelji mode u Parizu, a obožavatelji slavne glumice ostali su šokirani njenim izgledom.

1759481659_profimedia-1042085318.jpg
Foto: Profimedia
Fotografije slavne Oskarovke brzinom svetlosti su preplavile društvene mreže, a mnogi kažu da izgleda neprepoznatljivo.

Ema je, naime, na modni šou stigla u beloj midi haljini bez rukava, koju je iskombinirala sa kardiganom, dok je stajling zaokružila crnim visokim potpeticama.

Međutim, njena modna kombinacija pala je u drugi plan nakon što je na društvenim mrežama osvanula fotografija na kojoj je pozirala s tajlandskom pevačicom, reperkom i glumicom Lisom, članicom popularne grupe Blackpink.

Ovo izdanje Eme Stoun zateklo je njene fanove. Mnogi istakli da izgleda potpuno drugačije nego ranije, a neki je nisu ni prepoznali.

"Gde je Ema Stoun?", "Izvinjavam se? Rekli ste Ema Stoun?", "Ovo nije Ema Stoun", "Lice joj izgleda potpuno drugačije", "Ko je ova osoba?","Jel u programu zaštite svedoka?"  samo su neki od komentara.

Inače, glumica se na reviji pojavila nedugo nakon što su je prozvali "odvojenom od stvarnosti". Ona je uporedila svoj najnoviji film sa slučajem Luiđija Manđionea, optuženog za ubistvo Brajana Tompsona, izvršnog direktora United Healthcarea.

Ema Stoun igra jednu od glavnih uloga u filmu "Bugonia". Ušla je u lik izvršne direktorke medicinske firme koju otima zaposleni.

O filmu je progovorila na jednom događaju u sklopu Telluride Film Festivala te istakla da je pronašla "zastrašujuće" sličnosti između radnje filma i Manđioneovog slučaja.

"Ono što je jako ludo, nakon što smo snimili film - ja živim u NJujorku - čuli smo da je neko upucan na ulici. Bio je to izvršni direktor medicinske firme. Znate, zbog Luiđija. Jeste li čuli za to? Bilo je ludo jer smo svi zajedno upravo bili u podrumu i snimali, razgovarali o tim problemima i dubljem značenju svega", rekla je Stoun tada nakon čega se našla na meti negativnih komentara.

Film "Bugonia" je opisan kao "satirična, apsurdistička naučno - fantastična mračna komedija", a bazira se na scenariju Vila Trejsija. Radnja se vrti oko dva mlada muškarca koji otimaju moćnu izvršnu direktorku, sumnjajući da je ona zapravo vanzemaljac koji želi da uništi Zemlju.

(Direktno)

