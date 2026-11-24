Sloboda Mićalović godinama privlači pažnju vitkom linijom, a njena ishrana krije nekoliko zanimljivih detalja.

Sloboda Mićalović jedna je od naših najpoznatijih glumica, a osim po brojnim ulogama, godinama privlači pažnju i svojim negovanim izgledom i vitkom linijom. Dok je poslednjih dana u centru pažnje javnosti zbog priča o navodnom razvodu od kolege Vojina Ćetkovića, ponovo se govori i o njenim životnim navikama, naročito o načinu ishrane i treninzima kojima održava formu.

Glumica ima 44 godine, majka je dve ćerke, a uprkos brojnim profesionalnim obavezama, trudi se da pronađe vreme za sebe i svoje zdravlje. Kako je ranije otkrila, zdrava ishrana joj je važna, ali ne veruje u preterana odricanja i stroge zabrane.

Brezina voda je jedan od njenih omiljenih napitaka

Posebnu pažnju privukao je napitak koji se pominje u njenoj svakodnevnoj rutini brezina voda. Reč je o prirodnom proizvodu koji se dobija iz stabla breze u rano proleće, a često se promoviše kao napitak koji doprinosi hidrataciji organizma.

U tekstu koji je objavio Direktno navodi se da Sloboda vodi računa o tome šta unosi u organizam, a da se u njenom jelovniku nalazi i ovaj napitak. Brezina voda se često povezuje sa detoksikacijom, ubrzavanjem metabolizma i lepšim izgledom kože.

Ipak, postoji razlika između popularnih tvrdnji i naučnih dokaza. Ne postoje pouzdani dokazi da brezina voda čisti jetru i bubrege ili značajno ubrzava metabolizam. Ovi organi već imaju sopstvene mehanizme za uklanjanje štetnih materija iz organizma.

Šta Sloboda jede tokom dana?

Kada je reč o ishrani, glumica se ne opredeljuje za jednoličan jelovnik. Kako se navodi u pomenutom tekstu, obroci koje dobija od nutricionistkinje iz Novog Sada prilagođeni su njenim obavezama, pa često uključuju i hranu koju može da ponese sa sobom.

Za doručak su na meniju smutiji sa ovsenim pahuljicama, palačinke od integralnog brašna i omleti sa dosta povrća. Ručak uglavnom podrazumeva pečeno ili bareno meso, ribu i povrće, dok su za večeru zastupljene različite salate.

Ipak, Sloboda ne smatra da zdrava ishrana podrazumeva potpuno odricanje od omiljenih namirnica.

"Hranim se zdravo, ali nikada ne idem u krajnost. U mom meniju je baš sve zastupljeno i povremeno sebi dam slobodu da pojedem nešto slatko", otkrila je glumica.

Dodala je i da je vremenom naučila da vodi računa o količini hrane koju jede, budući da je sklona gojenju.

Pored uravnotežene ishrane, Sloboda redovno vežba. Prema ranijim navodima, sa ličnim trenerom trenira tri puta nedeljno, dok kod kuće praktikuje i takozvani wall pilates. Ovaj oblik vežbanja podrazumeva korišćenje zida kao oslonca tokom izvođenja različitih pokreta i vežbi. Može da bude koristan za jačanje mišića, stabilnost i kontrolu pokreta, a posebno je popularan među onima koji žele da vežbaju kod kuće.

(Mondo)

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