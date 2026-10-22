JAPANSKI MANIKIR JE SVE POPULARNIJI: Obožava ga i Kejt Midlton (FOTO)

Sklonost princeze od Velsa ka gotovo neprimetnim, prirodnim manikirima dobro je poznata.

Kejt Midlton retko kad odstupa od mlečno-ružičastih ili „nud“ nijansi, izuzev u posebnim prilikama kada se odluči za upečatljivu crvenu boju.

NJen manikir bez laka, ali sa bisernim sjajem podseća na sve popularniji japanski manikir. Reč je o drevnoj tehnici koja postaje sve traženija, a zasniva se na upotrebi prirodnih sastojaka koji jačaju nokatnu ploču, umesto da je prekrivaju slojevima laka ili gela. Rezultat je uredan i negovan izgled noktiju sa prirodnim sjajem, koji istovremeno deluje kao dugoročni tretman za oporavak krhkih i oštećenih noktiju, piše britanski Elle.

- U svetu lepote primećujemo značajan zaokret ka velnesu i zdravlju, a nokti konačno dolaze u prvi plan. LJudi su umorni od začaranog kruga oštećenja: stavljanja gela, posmatranja kako nokti propadaju, a zatim pravljenja pauza radi njihovog oporavka. Japanski manikir predstavlja jednostavno rešenje za taj problem - kažu kozmetičarke Jana Galijeva i Marija Šarova, za Elle.

Ovaj prirodni, biserni sjaj postaje sastavni deo strukture nokta, što znači da nećete imati problem sa vidljivim izrastanjem, kao što je to slučaj kod gel-lakova. Takođe, ne sadrži nikakve sintetičke sastojke niti hemikalije, a pritom ne zahteva ni sušenje noktiju pod UV lampom.

U poslednje vreme sve više žena vidimo da noktima bez boje, koji izgledaju jednostavno, a što je dovoljno elegantno za svaku priliku.