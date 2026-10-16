JEDNA BILJKA SE UNOSI U KUĆU NA TOMINDAN: Narod je smatra Božjim cvetom

U ponedeljak, 19. oktobra, obeležava se Tomindan, praznik posvećen Svetom apostolu Tomi, koji mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu.

Uz ovaj dan vezuju se brojna narodna verovanja, a među biljkama koje u našoj tradiciji imaju posebno mesto izdvaja se jedna koju su naši stari smatrali gotovo svetom - bosiljak.

Ova mirisna biljka nije samo ukras na prozoru ili u bašti. U srpskoj pravoslavnoj tradiciji bosiljak ima posebno značenje, koristi se u crkvenim obredima, a u narodnim verovanjima povezuje se sa blagoslovom, zaštitom doma i dobrim zdravljem. Zato se u pričama o starim običajima često pominje kao biljka koja ima posebno mesto u kući, naročito tokom velikih praznika.

Zašto se bosiljak smatra posebnom biljkom?

Bosiljak se u našem narodu od davnina naziva Božjim cvetom, a njegovo mesto u tradiciji mnogo je značajnije od običnog ukrasa. Prati čoveka kroz važne životne trenutke, od rođenja i porodičnih slavlja do pogrebnih običaja, zbog čega je duboko ukorenjen u narodnoj kulturi.

Prema starim verovanjima, bosiljak je imao počasno mesto u bašti, pa se govorilo da se najpre sadi on, a tek potom ostalo cveće. NJegov prijatan miris i nežni cvetovi povezivali su se sa čistotom, blagoslovom i dobrim u domu.

Upravo zbog takve simbolike bosiljak se u narodnoj tradiciji čuvao i unosio u kuću tokom velikih praznika. Ipak, običaji nisu bili isti u svim krajevima, pa ne postoji jedinstveno pravilo da bosiljak mora da se unese baš na Tomindan.

Kakvo značenje bosiljak ima u pravoslavnoj tradiciji?

Bosiljak ima važno mesto u pravoslavnim crkvenim obredima. NJegov prijatan miris u hrišćanskoj simbolici povezuje se sa blagodaću Svetog Duha, a biljka se koristi i prilikom pojedinih verskih obreda.

Posebno je poznat običaj osvećenja doma, kada sveštenik dolazi da sveti vodicu. Bosiljak se tada koristi kao deo obreda, zbog čega ga mnoge porodice čuvaju tokom godine, često u obliku malog osušenog buketa.

Ova biljka zato u tradiciji predstavlja mnogo više od mirisnog dodatka domu. Za mnoge vernike ona je simbol vere, blagoslova i povezanosti sa običajima koji se prenose sa generacije na generaciju.

Kako da unesete bosiljak u dom na Tomindan?

Ako želite da na Tomindan sačuvate duh starih običaja, možete da unesete svež bosiljak u kuću ili da na vidljivo mesto stavite malu saksiju sa ovom biljkom. Svež bosiljak može da bude lep ukras na kuhinjskom prozoru, polici ili stolu, a njegov miris uneće prijatnu notu u prostor.

Možete da sačuvate i nekoliko grančica bosiljka, da ih povežete u mali buket i ostavite da se osuše na prozračnom mestu, daleko od direktnog sunca. Tako osušena biljka može da se čuva tokom godine, kao što se nekada radilo u domaćinstvima.

Važno je da se unošenje bosiljka na Tomindan ne shvata kao obaveza niti kao garancija sreće i zaštite. Reč je o simboličnom gestu koji može da podseti na porodičnu tradiciju, veru i poštovanje prema prazniku.

Bosiljak u domu - običaj koji čuva uspomenu na naše stare

U vreme kada su biljke imale važno mesto u svakodnevnom životu, nisu se birale samo zbog lepote i mirisa. LJudi su im pripisivali simbolična značenja i povezivali ih sa zdravljem, blagostanjem i zaštitom porodice.

Bosiljak je jedan od najboljih primera takve tradicije. NJegovo mesto u pravoslavnim obredima i narodnoj kulturi sačuvalo se do danas, pa i obična grančica ove biljke može da bude podsetnik na nasleđe koje se prenosi kroz generacije.

Tomindan je prilika da se podsetimo tih običaja i značenja koja su naši stari pridavali biljkama. Ako ovog ponedeljka unesete bosiljak u dom, učinite to kao lep simbol vere, blagoslova i poštovanja prema tradiciji, a ne kao obavezu koju nalaže crkveno pravilo.

(Lepa i srećna)

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