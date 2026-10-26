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LJUBAV POSLE SKANDALA! Seksi Kolumbijka pokazala novog dečka, svi se pitaju ko je on (FOTO)

Glumica Sofija Vergara i Den Renolds, frontmen grupe Imagine Dragons, pokrenuli su spekulacije da su u vezi. Njihove fotografije šire se mrežama.

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Foto: Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Pictured: Sofia Vergara
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Kako prenose strani mediji, Sofija Vergara i Den Renolds uslikani su na zajedničkoj večeri u Los Anđelesu, a jedan detalj privukao je posebnu pažnju javnosti – može se reći da je upravo on pokrenuo spekulacije o potencijalnoj romansi.

Naime, navodni par se tokom večeri držao za ruke u restoranu Cipriani, a to je bio jasan znak da je reč o početku ljubavnog odnosa.

Ipak, nisu bili sami, već su im društvo pravili bliski prijatelji. Vergara i Renolds su, prema pisanjima "TMZ", zajedno napustili restoran oko 00.30, koristeći zadnji izlaz, kako ih novinari ne bi primetili i uslikali.

Inače, Sofija i njen bivši suprug Džo Manganijelo vode medijski rat, te "prljav veš" iz bračnog života sada često iznose u javnosti. Naime, Džo se nedavno prisetio perioda tokom kojeg se borio sa autoimunom bolešću i otkrio da se Sofija Vergara prema njemu loše ponašala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Ubrzo nakon ovih izjava se oglasila i slavna glumica koja je na svom Instagram profilu objavila tekst o narcisoidnim muškarcima.

(Super žena)

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