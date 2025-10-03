KEJT MIDLTON DAMA U SVAKOJ PRILICI: Ovo što je uspela u štiklama bi oduševilo i Toma Kruza! (VIDEO)

Supruga princa Vilijama je rođena dama, a tokom svojih godina na dvoru je usavršila sve što život princeze podrazumeva, pa je tako juče fascinirala prilikom izlaska iz aviona.

Britanska javnost detaljno prati ponašanje supruge princa Vilijama u svakoj prilici, a sad joj je priredila pravi mali spektakl demonstriranjem kako sići niz stepenice u visokim štiklama. I to unazad!

Princeza od Velsa posetila je juče Kraljevsko vazduhoplovstvo Koningsbi, prvi put otkako je Kejt Midlton postala počasna komodorka 2023.

Foto: Profimedia

Ona je razgledala letelice i razgovarala sa oficirima, a prilikom silaska niz stepenice pored jednog aviona princeza je odlučila da u svojim salonkama brenda Gianvito Rossi, sa štiklom visokom 8,5 centimetara, siđe unazad.

I izgledala je opušteno kao da nosi najudobnije patike, onako kako bi Tom Kruz možda sjurio niz stepenice u filmu "Top Gun".

Tokom svoje posete Koningsbiju Kejt je otkrila da princ Lui, Vilijamovo i njeno najmlađe dete, želi da postane pilot kad poraste.

– Reći ću mu da je za to potrebno osam godina i mnogo napornog rada – istakla je princeza od Velsa.

(Glossy)

BONUS VIDEO: