Kejt Midlton i princ Vilijam otputovali su u Indiju na svoju prvu zajedničku inostranu turneju nakon što je princezi od Velsa 2024. godine dijagnostikovan rak.

NJihov dolazak u Mumbai privukao je veliku pažnju lokalnog stanovništva, koje je željno iščekivalo susret sa njima. Građani su se masovno okupili u istorijskoj četvrti Balard Estejt kako bi makar nakratko uživo videli poznati kraljevski par.

Tokom uličnog susreta na kojem su igrali kriket sa princom Vilijamom i legendom ovog sporta Sačinom Tendulkarom dogodila se i jedna pomalo neobična situacija. Dok je poznati indijski sportista rado potpisivao dresove i fotografije okupljenima, princeza se našla u prilično nezavidnom položaju. Naime, jedan od obožavalaca zatražio je i njen autogram za uspomenu.

Umesto da ispuni želju obožavaocu, princeza od Velsa morala je ljubazno da odbije molbu.

- Izvinite, ne mogu da se potpišem - rekla je Kejt okupljenima uz osmeh.

Iako je morala da odbije zahtev za autogram, Kejt je strpljivo nastavila da pozdravlja sve koji su došli da je vide i pruže joj podršku. Kako bi ublažila situaciju, razočaranom obožavaocu odmah je ponudila prijateljski stisak ruke i topao osmeh. Ovaj naizgled sitan i bezazlen detalj zapravo je deo strogih pravila kojih britanska kraljevska porodica svakodnevno mora da se pridržava.

Naime, članovima britanske kraljevske porodice dugogodišnjim protokolom strogo je zabranjeno da daju autograme građanima tokom susreta na ulici. Ovo pravilo postoji prvenstveno iz ozbiljnih bezbednosnih razloga, odnosno radi zaštite same monarhije. Kraljevska porodica na taj način želi da spreči mogućnost da neko prouči njihove potpise, stručno ih falsifikuje i kasnije zloupotrebi na važnim dokumentima.

Iako im je strogo zabranjeno da daju lične autograme obožavaocima tokom neformalnih poseta, članovi kraljevske porodice ipak povremeno uzimaju olovku u ruke. Važeća pravila dozvoljavaju im potpisivanje službenih dokumenata, korespondencije i knjiga utisaka tokom isključivo formalnih događaja. Tokom spontanih susreta sa građanima mogu da se rukuju, kratko porazgovaraju sa njima ili eventualno pristanu na zajedničko fotografisanje.

(Večernji list)