KISELA VODA MOŽE DA NAPRAVI PROBLEME: 6 neželjenih posledica koje treba imati na umu

Iako se generalno smatra zdravom, u nekim slučajevima preterivanje s kiselom vodom može i negativno da se odrazi na organizam.

Kisela voda je, ako baš ne možete da pijete običnu, svakako zdravija alternativa sokovima, ali to ne znači da je baš svaka vrsta i u svakoj količini pogodna za zdravlje.

Ako je obična gazirana voda bez šećera i dodataka, ona je uglavnom korisna u okviru zdrave ishrane, ali kod nekih mehurići iz nje mogu da izazovu digestivne tegobe, dok pojedine vrste gaziranih napitaka sadrže i šećer, natrijum ili druge dodatke.

Prema podacima ugledne američke Klivlendske klinike i Klinike Mejo, gazirana voda ipak, ako se preteruje s količinom, a naročito ako ste već preosetljivi, može da izazove smetnje, a postoji nekoliko njenih negativnih strana koje treba imati u vidu.

1. Može da izazove nadimanje i gasove

Ako posle čaše gazirane vode imate osećaj da vam je stomak naduven, razlog mogu da budu upravo mehurići koji su vam toliko prijali dok su klizili niz grlo.

Američka Klinika Mejo navodi da konzumiranje gaziranih pića može da poveća količinu gasa u digestivnom sistemu, a posledice su uglavnom podrigivanje, nadimanje i nelagodnost. Kad ugljen-dioksid iz napitka dospe u digestivni trakt, kod osetljivih osoba može da izazove neprijatan osećaj u stomaku.

Zbog toga, ako primetite da vam obična voda prija mnogo više od gazirane, nema razloga da insistirate na mehurićima.

2. Kod nekih ljudi može da pogorša gorušicu

Kisela voda nije nužno problem za svakoga, ali ako već imate refluks nemojte se iznenaditi ako vam ona pogorša simptome, a gazirana voda se smatra jednim od najpoznatijih "okidača" gorušice.

Ako često osećate gorušicu, a naročito posle kisele vode, probajte da je ne pijete nekoliko dana kako biste proveritli da li vam baš ona pogoršava tegobe.

3. Nije najbolji izbor za zube ako se pije u velikim količinama

Jedna od manje poznatih stvari jeste da gazirana voda nije potpuno neutralna za zubnu gleđ. Proces karbonizacije stvara ugljenu kiselinu, zbog čega ovakva voda ima nižu pH vrednost od obične vode.

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu The Korean Journal of Orthodontics ispitivalo je dejstvo gazirane vode na zubnu gleđ. Naučnici su zaključili da je izlaganje gaziranoj vodi dovelo do promena u tvrdoći gleđi, kao i do negativnih efekata na prethodno tretiranu gleđ i materijale korišćene za njenu zaštitu.

Taj efekat je vrlo mali, skoro zanemarljiv, ali ako je nešto što vas brine svakako treba da imate u vidu da postoji. To, naravno, ne znači da će vam povremena čaša gazirane vode "uništiti" zube, već je je važnije koliko često je pijete i da li birate običnu vodu ili zaslađene i aromatizovane varijante.

4. Neke vrste imaju mnogo više natrijuma nego što mislite

Ovde je važno napraviti razliku između različitih vrsta gazirane vode.

Seltzer je uglavnom obična voda kojoj je dodat ugljen-dioksid, dok club soda može da sadrži dodatne minerale, uključujući natrijum, a mineralna voda, s druge strane, prirodno sadrži različite minerale.

Neke vrste club sode mogu da sadrže i do oko 100 miligrama natrijuma u 355 mililitara, a iako vam to možda ne zvuči mnogo, ako se takvi napici piju više puta dnevno, količina koju unosite se brzo povećava.

Naročito treba da pripaze osobe koje imaju visok krvni pritisak ili probleme s bubrezima, jer se u tom slučau preporučuje da se ograničiti unos natrijuma.

5. Problem mogu biti šećer i zaslađivači

Nije svaka gazirana voda samo voda i ugljen-dioksid, pa ćete u mnogima naći i šećer ili kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze, uz dodatak kinina koji joj daje karakterističan gorak ukus.

Zato je važno pročitati deklaraciju, posebno ako gaziranu vodu pijete svakodnevno. Poznato je da su zaslađena pića značajan izvor dodatih šećera, koji su povezani s većim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i karijesa.

Drugim rečima, obična gazirana voda i zaslađeni gazirani napitak ne bi trebalo da se stavljaju u isti koš.

6. Kod nekih ljudi može da pojača probleme sa bešikom

Postoje i istraživanja koja su ispitivala vezu između gaziranih napitaka i simptoma preaktivne bešike i urinarne inkontinencije.

U materijalu se navodi pregled istraživanja objavljen u časopisu Medicina, koji je obuhvatio više od 6.000 žena i pronašao povezanost između konzumiranja gaziranih napitaka i većeg rizika od stresne urinarne inkontinencije.

Ipak, ovakve rezultate treba tumačiti oprezno: povezanost ne znači automatski da je sama gazirana voda uzrok problema.

(Glossy)

BONUS VIDEO: