KOLIKO ORAŠASTIH PLODOVA TREBA JESTI DNEVNO? Sve iznad ove količine je previše

Orašasti plodovi bogati su proteinima, vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima i mogu imati brojne zdravstvene koristi. Ipak, prevelika količina može izazvati neželjene efekte.

Preporučena dnevna količina je oko 30 grama, odnosno otprilike jedna šaka orašastih plodova. Tačna količina zavisi od veličine šake i vrste orašastih plodova.

Redovno konzumiranje oko 30 grama orašastih plodova dnevno povezano je sa boljim zdravljem srca i manjim rizikom od pojedinih bolesti.

Orašasti plodovi sadrže zdrave masti, vlakna i antioksidanse, a mogu doprineti i dužem osećaju sitosti i boljoj kontroli telesne težine.

Ipak, više nije uvek bolje.

Šta može da se dogodi ako ih jedete previše?

Osobe koje imaju alergiju na orašaste plodove trebalo bi da ih u potpunosti izbegavaju, jer reakcije mogu biti ozbiljne.

Poseban oprez potreban je kod brazilskih oraha, koji sadrže veoma velike količine selena. Preterano konzumiranje može dovesti do selenoze, odnosno trovanja selenom.

Samo jedna porcija brazilskih oraha može sadržati višestruko više selena od preporučenog dnevnog unosa.

Problem mogu predstavljati i slani orašasti plodovi, jer sadrže dosta natrijuma. Prekomeran unos natrijuma povezan je sa povišenim krvnim pritiskom i drugim zdravstvenim problemima, pa je bolje birati sirove ili neslane orašaste plodove.

Velike količine orašastih plodova odjednom mogu izazvati i nadutost, gasove, bolove u stomaku i proliv, zbog njihovog relativno visokog sadržaja vlakana.

Zato je najbolja opcija umerena količina – oko jedne šake, odnosno 30 grama dnevno, uz raznovrsnu i uravnoteženu ishranu.

(Klix)

BONUS VIDEO