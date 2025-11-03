KRALJICA ELIZABETA JE PRINCU ENDRUU OSTAVILA PSE: Čarls mu je oduzeo sve titule i iselio ga iz doma, a evo šta će biti sa Mikom i Sendi

Sudeći prema komentarima, neki fanovi kraljevske porodice ovu odluku kralja vide kao čast za njegovog brata, a neki kao poslednje poniženje...

Endru, sin pokojne kraljice Elizabete II, potpuno je izopšten iz kraljevske porodice u četvrtak uveče, nakon što ga je stariji brat kralj Čarls III lišio titule i doma.

On tako više nije ni vojvoda od Jorka ni princ, iako je to njegovo pravo stečeno rođenjem, a iseljava se iz Kraljevske lože, kuće u Vindzoru u kojoj je živeo godinama s bivšom ženom Sarom Ferguson.

Endru Mauntbaten Vindzor, kako će se ubuduće zvati, živeće u Norfolku, gde će mu stanovanje u jednoj od vila plaćati kralj iz privatnih sredstava, saopštila je Bakingemska palata.

Fanovi britanske kraljevske porodice su se, u jeku ovih vesti, zapitali šta to znači za korgije pokojne Elizabete, pse koji su posle njene smrti pripali upravo Endruu i Sari. Kako Palata potvrđuje, kraljičini ljubimci Mik i Sendi će "ostati pod brigom porodice Endrua Mauntbatena".

Ipak, nije objašnjeno hoće li o korgijima brinuti Endru, Sara Ferguson ili neka od njihovih ćerki, princeza Eugenija ili princeza Beatris.

Kraljici je Mika poklonio upravo njen miljenik Endru, nakon smrti njegovog oca princa Filipa 2021, kako bi se Elizabeta lakše nosila s teškim periodom. Princeza Beatris je poklonila baki kucu Sendi nakon što je njen stariji korgi Fergus uginuo.

Otkako je kraljica preminula, psima se najviše bavi Sara Ferguson, koja je nedavno izjavila da veruje da joj se pokojna Elizabeta obraća kroz korgije.

– Kod mene su, ja čuvam njene korgije – rekla je vojvotkinja od Jorka na Forumu "Kreativne žene". – Svakog jutra uđu i kad čujem "av, av" i sve ostalo, sigurna sam da mi se to ona obraća. Sigurna sam u to, ona me podseća da je još uvek tu.

