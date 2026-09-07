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KRAMBL SA ŠLIVAMA I JOGURTOM: Sočan voćni desert koji se pravi bez mnogo muke (RECEPT)

Ako vam je potreban recept za jednostavan domaći kolač koji ne zahteva ni komplikovane sastojke ni sate provedene u kuhinji, ova poslastica s jogurtom i limunom je fenomenalanan izbor.

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Foto: Deposit/ annaheine
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Amerikanci ga zovu krambl, Nemci cvečenkuhen, a kako god ga zvali biće beskrajno slastan!

Za ovaj kolač sa šljivama nije potrebno posebno planiranje niti odlazak u prodavnicu po egzotične sastojke jer većinu verovatno već imate kod kuće. Priprema je jednostavna, a zahvaljujući testu koje se renda, krambl dobija karakterističnu, rustičnu teksturu i izgled.

Sastojci za testo

  • 400 g glatkog brašna
  • 200 g maslaca (odstojalog na sobnoj temperaturi)
  • 4 žumanca

Sastojci za nadev

  • 3 čvrsta jogurta (čaša od 180 ili 200 ml)
  • 1 kisela pavlaka (također 180 ili 200 ml)
  • 80 g kukuruznog brašna
  • 100 grama šećera
  • 4 belanca
  • 500–600 g svežih šljiva
  • sok od 1 limuna ili narendana korica 1 limuna

Priprema

Sjedinite omekšali maslac sa šećerom i mutite dok ne dobijete ujednačenu, kremastu smesu. Zatim dodajte žumanca i kratko umutite. Postepeno dodajte brašno, prvo mešajući spatulom, a potom rukama zamesite glatko testo.
Oblikujte kuglu i podelite je na dva približno jednaka dela, pa svaki deo uvijte u foliju i stavite u zamrzivač.
Posle oko 40 minuta izvadite jedan deo testa, dok drugi ostaje na hladnom. Testo izrendajte direktno u pleh i ravnomerno rasporedite po dnu. Po potrebi ga blago pritisnite rukama kako biste dobili ujednačenu podlogu. Pecite u rerni prethodno zagrejanoj na 180 stepeni oko 15 minuta.
Dok se podloga peče, napravite fil. Umutite belanca mikserom, postepeno dodajući šećer, sve dok ne dobijete čvrst i sjajan sneg. U drugoj posudi pomešajte jogurt, kiselu pavlaku, limunov sok ili koricu i kukuruzno brašno. Tu smesu zatim pažljivo sjedinite s umućenim belancima, lagano mešajući kako bi nadev ostao vazdušast.
Kada je podloga pečena, izvadite je iz rerne, ali temperaturu nemojte smanjivati i ne gasite rernu. Preko testa rasporedite šljive očišćene od koštica i isečene na četvrtine ili manje kriške, a potom sipajte preko njih pripremljeni krem.
Iz zamrzivača izvadite drugi deo testa i narendajte ga preko celog nadeva. Vratite kolač u rernu i pecite još oko 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatnožutu boju.
Ostavite da se krambl potpuno ohladi pre sečenja, a po želji ga na kraju možete posuti šećerom u prahu.

Najlepši je dobro ohlađen, kada se krem stegne, a slojevi lepo razdvoje pri sečenju.

(Glossy)

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