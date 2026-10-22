LETICIJA U IZDANJU ZA PAMĆENJE! Elegantna haljina ukrala je sve poglede, ali je narukvica koju nije nosila 22 godine otkrila mnogo više

Na dodeli nagrada "Planeta" u Barseloni zablistala je u sofisticiranoj crnoj haljini poznate španske dizajnerke Sibile

Prava elegancija nikada ne izlazi iz mode, a najlepši dokaz je kraljica Leticija, koja u svakoj prilici ume da pronađe savršenu meru između protokolarne otmenosti i savremenih izraza. Ovoga puta, pažnju je privukla haljinom koja je spojila klasičnu siluetu sa nešto smelijim detaljima, još jednom pokazavši da crna boja, iako je sinonim za bezvremenski šik, ne mora da bude ni predvidljiva, ni dosadna.

Na ceremoniji dodele nagrada "Planeta", održanoj nedavno u Barseloni, pojavila se u interesantnoj i vrlo sofisticiranoj kreaciji cenjene španske dizajnerke Sibile, koju mnogi modni kritičari smatraju naslednicom legendarnog Kristobala Balensijage zbog izuzetnih skulpturalnih tehnika, inovativnih volumena i krojačkih majstorija. Elegantna haljina izdužene siluete koju je kraljica Leticija (54) odabrala za ovaj događaj privukla je pažnju geometrijskim izrezima u predelu dekoltea i na leđima, koji su u izdanje ulili i diskretne avangardne note.

Foto: R. SMITH / Sipa Press / Profimedia

Upravo u tome leži čar ovog prefinjenog stajlinga sa snažnim kararakterom i dozom odvažnosti. Umesto raskošnih ukrasa i preteranog sjaja, u prvom planu našli su se kroj koji prati liniju tela i pažljivo osmišljeni detalji, a lepa supruga španskog kralja po ko zna koji put je pokazala da dobro odabrana večernja haljina ne mora da bude prenaglašena da bi ostavila snažan utisak. Ponekad je dovoljno poigrati se klasičnim komadom i dodati mu neki neočekivan momenat. Ali, zašto da ne?

Nije samo sjajna kreacija privukla pažnju te glamurozne večeri... Sporednu, ali ne i manje važnu ulogu odigrala je i dijamantska narukvica koja je poslednji put u javnosti viđena pre više od 22 godine. Ovaj nežni komad nakita ima posebnu sentimentalnu vrednost, jer ga je Leticija nosila u maju 2004, uoči venčanja sa Felipeom, tad još prestolonaslednikom.

Tako je narukvica, ukrašena dijamantima u obliku užeta sa kružnim detaljima, u ovo glamurozno izdanje unela i koji miligram nostalgije, a u pratnji su joj bile upečatljive minđuše brenda PDPAOLA, koje su takođe nosile etiketu "već viđeno". Ali, znate već da je pobornica takozvane održive mode i da često reciklira garderobu koja joj je bliska srcu.

Kraljica Leticija godinama gradi prepoznatljiv modni identitet koji počiva na čistim linijama, preciznom kroju i pažljivo odabranim detaljima. NJena garderoba obuhvata i klasične komade prikladne za zvanične dužnosti, i kreacije kojima pokazuje da se ne plaši eksperimentisanja.

Ono što je izdvaja od ostalih jeste sposobnost da prilagodi stil prilici, a da pritom ne izgubi sopstveni pečat. Crna haljina sa geometrijskim izrezima još je jedan izuzetan primer takvog pristupa - odmerenog, ženstvenog i modernog.

(Blic žena)

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