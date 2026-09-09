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LJUBAVNICA MU RODILA ĆERKU, A DANAS SE DRUŽI SA NJEGOVOM SUPRUGOM? Goranova prevara dobila potpuno neočekivan epilog (FOTO)

Na današnji dan, čuveni holivudski glumac hrvatskog porekla, Goran Višnjić, proslavlja svoj 54. rođendan, a pored brojnih filmskih uspeha, u javnosti se često pisalo i o njegovom burnom ljubavnom životu.

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Foto: Profimedia/ Andrej Tarfila, Shutterstock Editorial
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Dok je u kultnoj seriji "Hitna služba" spašavao živote kao doktor Luka Kovač i osvajao Holivud, Goran Višnjić je u stvarnom životu upao u zaplet dostojan vrhunske TV drame.

Najpoznatiji hrvatski glumac godinama je balansirao između američkog sna i domaće scene, dok je njegov privatni život punio naslovne strane tabloida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Brak sa ćerkom političara

Sve je počelo 1999. godine, kada je izgovorio sudbonosno "da" Ivani Vrdoljak, ćerki uticajnog političara Antuna Vrdoljaka. NJihov brak godinama je važio za idiličan, a par je svojevremeno usvojio i sina Tina, što je u to vreme delovalo kao kruna njihove ljubavi i početak mirnog porodičnog života. Međutim, upravo tada u javnost je izbila vest koja je zauvek promenila sliku o njihovoj ljubavi.

Otkrivena afera

U medijima se saznalo da je Goran imao aferu sa nekadašnjom školskom prijateljicom iz Šibenika, Mirelom Rupić, a iz ove afere rodila se i devojčica Lana.

Mirela je u medijima istupila sa tvrdnjom da je Goran otac njenog deteta, što je dovelo do sudskog procesa. Nakon pravne borbe, glumac je priznao očinstvo i počeo da plaća alimentaciju. Iako u početku nije održavao kontakt sa ćerkom, vremenom se i taj odnos popravio.

Ivana promenila ime

Mnogi su očekivali da će Ivana, koja se kasnije preimenovala u Eva Višnjić, napustiti Gorana i da će njihov brak završiti razvodom. Međutim, dogodilo se suprotno - odlučila je da mu pruži drugu šansu.

Nakon afere, par je uz pomoć surogat majke dobio sina Biga Lea, a zatim usvojio i četvorogodišnju Sofiju Vivien.

Eva i ljubavnica postale prijateljice

Možda najšokantniji obrt u celoj priči dogodio se kada su se Eva i Mirela, žene koje su delile istog muškarca, pomirile i javno podržale jedna drugu. Na Fejsbuku su razmenile emotivne poruke u kojima su pokazale da nema mesta mržnji i da je ljubav prema deci važnija od prošlih rana.

Inače, zanimljivo je da je Goranova ćerka Lana Lurd Rupić u međuvremenu postala i Miss Hrvatske, a podržale su je i majka i Eva:

Promena mesta stanovišta

Nakon što su godinama živeli u Los Anđelesu, Goran i njegova supruga Eva doneli su odluku da se sa decom presele u Englesku. Glumac je u intervjuima objasnio da su to uradili prvenstveno zbog dece - želeli su da odrastaju u mirnijem i bezbednijem okruženju u Evropi, gde mogu ići biciklom u školu.

Kada je reč o Goranu, on i dalje radi na velikim međunarodnim i holivudskim projektima, ali se više ne opterećuje životom u samom centru filmske industrije.

(Mondo)

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