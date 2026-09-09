LJUBAVNICA MU RODILA ĆERKU, A DANAS SE DRUŽI SA NJEGOVOM SUPRUGOM? Goranova prevara dobila potpuno neočekivan epilog (FOTO)

Na današnji dan, čuveni holivudski glumac hrvatskog porekla, Goran Višnjić, proslavlja svoj 54. rođendan, a pored brojnih filmskih uspeha, u javnosti se često pisalo i o njegovom burnom ljubavnom životu.

Dok je u kultnoj seriji "Hitna služba" spašavao živote kao doktor Luka Kovač i osvajao Holivud, Goran Višnjić je u stvarnom životu upao u zaplet dostojan vrhunske TV drame.

Najpoznatiji hrvatski glumac godinama je balansirao između američkog sna i domaće scene, dok je njegov privatni život punio naslovne strane tabloida.

Brak sa ćerkom političara

Sve je počelo 1999. godine, kada je izgovorio sudbonosno "da" Ivani Vrdoljak, ćerki uticajnog političara Antuna Vrdoljaka. NJihov brak godinama je važio za idiličan, a par je svojevremeno usvojio i sina Tina, što je u to vreme delovalo kao kruna njihove ljubavi i početak mirnog porodičnog života. Međutim, upravo tada u javnost je izbila vest koja je zauvek promenila sliku o njihovoj ljubavi.

Otkrivena afera

U medijima se saznalo da je Goran imao aferu sa nekadašnjom školskom prijateljicom iz Šibenika, Mirelom Rupić, a iz ove afere rodila se i devojčica Lana.

Mirela je u medijima istupila sa tvrdnjom da je Goran otac njenog deteta, što je dovelo do sudskog procesa. Nakon pravne borbe, glumac je priznao očinstvo i počeo da plaća alimentaciju. Iako u početku nije održavao kontakt sa ćerkom, vremenom se i taj odnos popravio.

Ivana promenila ime

Mnogi su očekivali da će Ivana, koja se kasnije preimenovala u Eva Višnjić, napustiti Gorana i da će njihov brak završiti razvodom. Međutim, dogodilo se suprotno - odlučila je da mu pruži drugu šansu.

Nakon afere, par je uz pomoć surogat majke dobio sina Biga Lea, a zatim usvojio i četvorogodišnju Sofiju Vivien.

Eva i ljubavnica postale prijateljice

Možda najšokantniji obrt u celoj priči dogodio se kada su se Eva i Mirela, žene koje su delile istog muškarca, pomirile i javno podržale jedna drugu. Na Fejsbuku su razmenile emotivne poruke u kojima su pokazale da nema mesta mržnji i da je ljubav prema deci važnija od prošlih rana.

Inače, zanimljivo je da je Goranova ćerka Lana Lurd Rupić u međuvremenu postala i Miss Hrvatske, a podržale su je i majka i Eva:

Promena mesta stanovišta

Nakon što su godinama živeli u Los Anđelesu, Goran i njegova supruga Eva doneli su odluku da se sa decom presele u Englesku. Glumac je u intervjuima objasnio da su to uradili prvenstveno zbog dece - želeli su da odrastaju u mirnijem i bezbednijem okruženju u Evropi, gde mogu ići biciklom u školu.

Kada je reč o Goranu, on i dalje radi na velikim međunarodnim i holivudskim projektima, ali se više ne opterećuje životom u samom centru filmske industrije.

(Mondo)

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